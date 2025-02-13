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Украина. Премьер лига
13 февраля 2025, 10:17 | Обновлено 13 февраля 2025, 11:30
819
0

Леонид БУРЯК: Схожесть Роналду и Блохина? Для Украины это главный ориентир

Легенда «Динамо» дал эксклюзивное интервью для Sport.ua

13 февраля 2025, 10:17 | Обновлено 13 февраля 2025, 11:30
819
0
Леонид БУРЯК: Схожесть Роналду и Блохина? Для Украины это главный ориентир
Getty Images/Global Images Ukraine. Леонид Буряк

Легенда «Динамо» Леонид Буряк в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал вылет киевской команды U-19 из Юношеской Лиги УЕФА, сравнил Криштиану Роналду с Олегом Блохиным, а также высказался о других важных темах украинского и мирового футбола.

– Леонид Иосифович, как прокомментируете матч «Динамо» U–19 в Юношеской лиге УЕФА? Киевляне в основное время сыграли 3:3 с «Аталантой» и проиграли итальянцам по пенальти.
– Я думаю, что результат в этом поединке не по игре. «Динамо» в этом матче не хватило опыта и чуть-чуть везения. А послематчевые пенальти – это лотерея. У «Динамо» U-19 есть хорошая команда, которая будет готовиться ко второй половине сезона. Еще есть время. Но, я думаю, что они неплохо подготовились к продолжению сезона.

– Матвей Пономаренко 8 мячей забил в этой Юношеской лиге УЕФА. Что скажете об этом футболисте?
– Пономаренко в обойме, он тренируется. Саленко, Пономаренко – это футболисты, которые привлечены к тренировкам с основным составом «Динамо». Я думаю, что все в их, как говорится, ногах. Они в обойме, за ними следят и на них надеются.

– Все-таки «Шахтер» и «Динамо» будут разыгрывать этот трофей чемпионата Украины U-19?
– Естественно! Это более-менее укомплектованные команды. Проведена серьезная работа. Молодежки «Шахтера» и «Динамо» будут также разыгрывать трофей, как и первые команды. Хотя амбициозных конкурентов и претендентов очень много! Но посмотрим, что из этого получится. Все команды идут своим путем. Подготовительный путь достаточно сложный. Искусством тренера является то, как подвести и подготовить команду к официальным поединкам. Но посмотрим, что будет по итогу. Осталось немножко до старта второй половины сезона.

– 5 февраля Криштиану Роналду исполнилось 40 лет! Португалец и дальше собирается радовать своей игрой! Вы, как легенда украинского и европейского футбола, что скажете о Роналду?
– Слава Богу, что он жив-здоров и играет! Желаю ему футбольного долголетия. Это человек, который много забил и много сделал для футбола. Пускай играет! Если его это устраивает и если у него есть силы, пусть играет. И тогда ему нужно бить рекорды, которые еще не побиты!

– Как считаете, в нынешнее время вы и Олег Блохин при нынешних условиях для футболистов сумели бы играть также до 40-42 лет?
– Раньше чуть-чуть другое время было. Когда человек начинает играть в футбол и когда он заканчивает играть в футбол, нужна безумная вера и любовь тренера в него. Тренер должен все прощать, он должен видеть в этом человеке идеал футболиста!

– Как считаете, по уровню игры из украинских футболистов только Блохин мог бы сравниться с Роналду?
– Блохин – это голеадор! Он много забивал! И в любом случае Блохин для Украины – это ориентир номер один!

– А что скажете по первому матчу плей–офф Лиги чемпионов «Ман Сити» – «Реал» (2:3)?
– Получилась хорошая игра. Но, я думаю, что «Реал» воспользуется этим победным результатом. Хотя сейчас дома тяжелее играть, чем на выезде. Скажу, что мадридцы чуть-чуть подтянулись. Анчелотти внес коррективы в игру, они с составом разобрались. Сейчас уже чуть-чуть другие футболисты за «Реал» играют. Они где-то омолодились. Но стоит отметить, что на «Этихаде» очень хорошая игра была.

– То есть думаете «Реал» воспользуется преимуществом и пройдет дальше?
– Думаю, да. Но в домашней игре они, наверное, применят другую тактику и это будет другой футбол учитывая результат, который есть.

– Что скажете о старте Георгия Бущана в Саудовской Аравии?
– Бущан – квалифицированный вратарь! Это голкипер национальной сборной. Я уверен, что у Георгия все будет нормально в Саудовской Аравии.

– Сейчас много говорят о Максиме Таловерове! «Плимут» с ним в составе сенсационно обыграл «Ливерпуль» в Кубке Англии. Что скажете об украинце?
– Я смотрел этот матч с «Ливерпулем». Дай Бог, чтобы и дальше так продолжалось. Мы должны всех лучших футболистов, которые у нас есть, приглашать в сборную Украины. И не важно, в какой лиге футболист играет. Если он представляет интересы тренеров сборной, значит он должен в национальной команде играть. Но стоит отметить, что сейчас в сборной Украины достаточно много хороших футболистов на этой позиции играет!

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Леонид Буряк чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Шахтер Донецк Динамо Киев U-19 Юношеская лига УЕФА Олег Блохин Криштиану Роналду Георгий Бущан Матвей Пономаренко Роман Саленко Лига чемпионов Реал Мадрид Манчестер Сити Манчестер Сити - Реал Плимут Максим Таловеров инсайд
Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
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