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  4. Экс-тренер сборной Украины пояснил, как уход Бущана повлияет на Динамо
Украина. Премьер лига
13 февраля 2025, 10:11 |
696
0

Экс-тренер сборной Украины пояснил, как уход Бущана повлияет на Динамо

Йожеф Сабо считает, что все покажут официальные игры

13 февраля 2025, 10:11 |
696
0
Экс-тренер сборной Украины пояснил, как уход Бущана повлияет на Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

Бывший тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо рассказал, как продажа Георгия Бущана повлияет на игру киевского «Динамо» во второй части нынешнего сезона.

Продажа Бущана? – Только официальные игры покажут, насколько уход Георгия стал для «Динамо» критическим. Возможно, Нещерет уже и созрел для того, чтобы заменить Бущана и стать вратарем номер один, а осознание того, что за тобой никого нет, станет дополнительным мотивирующим фактором, – сказал Сабо.

30-летний вратарь всю профессиональную карьеру провел в киевском «Динамо», начиная с детской Академии. В составе «Динамо» выигрывал чемпионат Украины, дважды Кубок и трижды Суперкубок Украины, играл в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Ранее Тарас Михавко рассказал, как уход Георгия Бущана повлияет на игру киевского «Динамо».

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Йожеф Сабо чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Георгий Бущан Аль-Шабаб Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: Footboom
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