Экс-тренер сборной Украины пояснил, как уход Бущана повлияет на Динамо

Бывший тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо рассказал, как продажа Георгия Бущана повлияет на игру киевского «Динамо» во второй части нынешнего сезона.

Продажа Бущана? – Только официальные игры покажут, насколько уход Георгия стал для «Динамо» критическим. Возможно, Нещерет уже и созрел для того, чтобы заменить Бущана и стать вратарем номер один, а осознание того, что за тобой никого нет, станет дополнительным мотивирующим фактором, – сказал Сабо.

30-летний вратарь всю профессиональную карьеру провел в киевском «Динамо», начиная с детской Академии. В составе «Динамо» выигрывал чемпионат Украины, дважды Кубок и трижды Суперкубок Украины, играл в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Ранее Тарас Михавко рассказал, как уход Георгия Бущана повлияет на игру киевского «Динамо».