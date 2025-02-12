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  4. Клуб Первой лиги распустил футболистов, чтобы не платить зарплату
Украина. Первая лига
12 февраля 2025, 11:51 |
1472
1

Клуб Первой лиги распустил футболистов, чтобы не платить зарплату

«Кремень» решил сэкономить

12 февраля 2025, 11:51 |
1472
1
Клуб Первой лиги распустил футболистов, чтобы не платить зарплату
ФК Кремень

Как стало известно Sport.ua, перволиговый Кремень 20 февраля начнет подготовку ко второй части сезона.

В декабре 2024 года все игроки Кремня стали свободными агентами и получили возможность продолжить карьеру в более состоятельных командах. Хотя клубное руководство не собиралось снимать команду с перволигового первенства, уточнив, что футболисты, которые не смогут трудоустроиться, могут вернуться в Кремень. Этот стратегический ход позволил сэкономить зарплату, по крайней мере, за три месяца.

По имеющейся информации, с Ингульцем уже подписал контракт Александр Дихтярук, а Мирослав Трофимюк – с Прикарпатьем. В Металлисте 1925 находятся на просмотре Дмитрий Сабиев, Злат Златьев, в тернопольской Ниве – Иван Паламарчук, в ФК «ЮКСА» – Орест Панчишин, в ЛНЗ (U-19) – Станислав Оксененко и Иван Заиченко, еще к двум игрокам проявляет интерес Александрия-2.

Эти кадровые потери в Кремени рассчитывают нивелировать, пригласив лидеров любительских команд и выпускников клубной спортшколы.

В конце февраля Кремень стартует в традиционном зимнем турнире на призы ассоциации футбола Полтавской области, а в марте подопечные Игоря Климовского сыграют шесть контрольных матчей.

Сейчас Кремень занимает 16 место в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав 9 очков.

Ранее сообщалось, что винницкая Нива 7 февраля дома разошлась миром с перволиговым хмельницким Подольем (2:2).

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Кремень Кременчуг Александр Дихтярук Злат Златьев Орест Панчишин инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Lulinnha
Представляю такое где-то в Англии или Германии... 
Но это же у нас. Так что "нормально" и привычно. Капец...
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