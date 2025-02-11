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Украина. Первая лига
11 февраля 2025, 02:57 | Обновлено 11 февраля 2025, 04:54
26
0

Винницкая Нива и Подолье сыграли вничью во втором спарринге

У хозяев поля отличились Александр Мельник и Александр Борячук

11 февраля 2025, 02:57 | Обновлено 11 февраля 2025, 04:54
26
0
Винницкая Нива и Подолье сыграли вничью во втором спарринге
ФК Нива Винница

Винницкая «Нива» 7 февраля дома разошлась миром с перволиговым хмельницким «Подольем» (2:2). Хозяевам не удалось взять реванш у соперника за недавнее поражение в выездном поединке (0:1).

Играли классические два тайма по 45 минут. Из-за прохладной погоды и ветра от запланированного варианта с четырьмя таймами по 35 минут пришлось отказаться.

Винницкая команда открыла счет, отметился Александр Мельник. Но соперники еще до перерыва отыгрались, а во втором тайме вышли вперед. Впрочем, капитан Нивы Александр Борячук установил окончательный результат (2:2).

Ноловной тренер «Нивы» Юрий Ярошенко: «Я удовлетворен отношением наших футболистов не только к этому матчу. Но и к той работе, которая предлагается на собрании. Радует развивающаяся молодежь. В тактическом и техническом планах есть сдвиг к лучшему. Будем поэтапно готовиться к возобновлению чемпионата Украины. Впереди еще большой объем работы.

Спасибо ребятам за матч с «Подольем». Особенно это касается первого тайма, когда мы действовали агрессивно в тактическом плане. После перерыва было чуть похуже. Все же спасибо игрокам, которые нашли голевой момент и сравняли счет. Пусть этот мяч и был несколько случайным».

Следующую контрольную игру Нива проведет во Львове 14 февраля, соперником будет перволиговая команда ФК Металлист 1925.

Товарищеский матч. 8 февраля. Винница

Нива Винница – Подолье Хмельницкий – 2:2

Голы (Нива): Александр Мельник, Александр Борячук

Нива Винница (старт): вратарь на просмотре, игрок на просмотре, А. Мельник, Д. Мельник, Меженский, Евтихов, Кобцов, Власенко, Якимчук, Петленко, Юрченко. На второй тайм выходили на замену: Захарчук (вратарь), Рябый, игроки на просмотре, Кондратюк, Борячук (к), Костюков.

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Николай Степанов Источник: ФК Нива Вц
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