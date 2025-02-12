Экс-тренер Металлиста 1925 будет тренировать юношескую сборную Украины

Как стало известно Sport.ua, сегодня на Исполкоме УАФ были утверждены результаты конкурса на замещение вакантных должностей главных тренеров женской, девичьих и юношеских сборных Украины по футболу.

По имеющейся информации, Владимир Пятенко будет исполнять обязанности главного тренера женской сборной Украины. Олег Бортник будет возглавлять молодежную девичью сборную (WU-19), Людмила Лемешко - (WU-17), Наталья Игнатович - (WU-15).

Среди юношей Александр Сытник будет отвечать за подготовку сборной (U-17), а Олег Голодюк, который ранее был тренером в «Металлисте 1925», - сразу двух возрастных групп - (U-16) и (U-15).

Ранее мы сообщали, что в Доме футбола в Киеве 7-8 февраля при участии президента УАФ Андрея Шевченко состоялась рабочая встреча представителей сборных Украины, которая длилась два дня.