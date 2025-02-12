Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-тренер Металлиста 1925 будет тренировать юношескую сборную Украины
Сборная УКРАИНЫ
12 февраля 2025, 17:41 |
1110
1

Экс-тренер Металлиста 1925 будет тренировать юношескую сборную Украины

Исполком УАФ утвердил некоторые результаты тренерских конкурсов

12 февраля 2025, 17:41 |
1110
1
Экс-тренер Металлиста 1925 будет тренировать юношескую сборную Украины
Металлист 1925. Олег Голодюк

Как стало известно Sport.ua, сегодня на Исполкоме УАФ были утверждены результаты конкурса на замещение вакантных должностей главных тренеров женской, девичьих и юношеских сборных Украины по футболу.

По имеющейся информации, Владимир Пятенко будет исполнять обязанности главного тренера женской сборной Украины. Олег Бортник будет возглавлять молодежную девичью сборную (WU-19), Людмила Лемешко - (WU-17), Наталья Игнатович - (WU-15).

Среди юношей Александр Сытник будет отвечать за подготовку сборной (U-17), а Олег Голодюк, который ранее был тренером в «Металлисте 1925», - сразу двух возрастных групп - (U-16) и (U-15).

Ранее мы сообщали, что в Доме футбола в Киеве 7-8 февраля при участии президента УАФ Андрея Шевченко состоялась рабочая встреча представителей сборных Украины, которая длилась два дня.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 усилился игроком Динамо
Во Львове будет еще одна команда мастеров. Ее тренирует экс-игрок Карпат
Украинский защитник может принять испанское гражданство
инсайд Первая лига Украины Металлист 1925 женская сборная Украины по футболу Владимир Пятенко назначение тренера Олег Голодюк
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гвардиола признался, в чем Реал сейчас лучше Барселоны
Футбол | 11 февраля 2025, 20:18 0
Гвардиола признался, в чем Реал сейчас лучше Барселоны
Гвардиола признался, в чем Реал сейчас лучше Барселоны

Жузеп отметил стабильность «сливочных»

Фрэнк УОРРЕН: «Уберите оттуда Усика»
Бокс | 12 февраля 2025, 08:08 7
Фрэнк УОРРЕН: «Уберите оттуда Усика»
Фрэнк УОРРЕН: «Уберите оттуда Усика»

Промоутер считает, что британцы правят супертяжелым весом

ВИДЕО. Девушка звезды Динамо снялась в эротическом образе рядом с ребенком
Футбол | 12.02.2025, 14:10
ВИДЕО. Девушка звезды Динамо снялась в эротическом образе рядом с ребенком
ВИДЕО. Девушка звезды Динамо снялась в эротическом образе рядом с ребенком
Брюгге – Аталанта. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 12.02.2025, 18:46
Брюгге – Аталанта. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Брюгге – Аталанта. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Буффон назвал трех лучших футболистов, которых видел в жизни
Футбол | 12.02.2025, 09:14
Буффон назвал трех лучших футболистов, которых видел в жизни
Буффон назвал трех лучших футболистов, которых видел в жизни
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
apepa
Хороший тренер. Удачи Голодюку!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шевченко впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
Шевченко впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
11.02.2025, 13:32 2
Футбол
Известного украинского футболиста обвиняют в бегстве за границу
Известного украинского футболиста обвиняют в бегстве за границу
10.02.2025, 21:28 3
Футбол
Аль-Шейх назвал место Усика в списке лучших боксеров современности
Аль-Шейх назвал место Усика в списке лучших боксеров современности
12.02.2025, 08:30 2
Бокс
Видео с Усиком разрывает интернет. Собрало уже 2.3 миллиона просмотров
Видео с Усиком разрывает интернет. Собрало уже 2.3 миллиона просмотров
11.02.2025, 09:43 8
Бокс
Владимир КЛИЧКО: «Невероятный человек. Я часто с ним спорил»
Владимир КЛИЧКО: «Невероятный человек. Я часто с ним спорил»
10.02.2025, 16:56
Бокс
Мбаппе запросил трансфер суперзвезды в Реал. Известен ответ руководства
Мбаппе запросил трансфер суперзвезды в Реал. Известен ответ руководства
11.02.2025, 19:29 1
Футбол
Обновился рейтинг WBC. Украинский боксер поднялся на первое место
Обновился рейтинг WBC. Украинский боксер поднялся на первое место
10.02.2025, 17:33
Бокс
Дарио СРНА: «Ахметов дал добро на громкий и дорогой трансфер Шахтера»
Дарио СРНА: «Ахметов дал добро на громкий и дорогой трансфер Шахтера»
11.02.2025, 18:45 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем