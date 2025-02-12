Экс-тренер Металлиста 1925 будет тренировать юношескую сборную Украины
Исполком УАФ утвердил некоторые результаты тренерских конкурсов
Как стало известно Sport.ua, сегодня на Исполкоме УАФ были утверждены результаты конкурса на замещение вакантных должностей главных тренеров женской, девичьих и юношеских сборных Украины по футболу.
По имеющейся информации, Владимир Пятенко будет исполнять обязанности главного тренера женской сборной Украины. Олег Бортник будет возглавлять молодежную девичью сборную (WU-19), Людмила Лемешко - (WU-17), Наталья Игнатович - (WU-15).
Среди юношей Александр Сытник будет отвечать за подготовку сборной (U-17), а Олег Голодюк, который ранее был тренером в «Металлисте 1925», - сразу двух возрастных групп - (U-16) и (U-15).
Ранее мы сообщали, что в Доме футбола в Киеве 7-8 февраля при участии президента УАФ Андрея Шевченко состоялась рабочая встреча представителей сборных Украины, которая длилась два дня.
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