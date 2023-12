Бавария уверенно обыграла Штутгарт, Кейн забил 20-й гол в Бундеслиге

Состоялся матч 15-го тура Бундеслиги, в котором «Бавария» забила три безответных гола «Штутгарту».

Главный бомбардир мюнхенского клуба Гарри Кейн открыл счет уже на 2-й минуте, а в начале второго тайма оформил дубль. На его счету 20 голов в 14 матчах чемпионата Германии.

Победную точку поставил южнокорейский защитник Ким Мин Джэ.

После этого матча «Бавария» на 4 очка отстает от «Байера», но имеет игру в запасе.

Чемпионат Германии. 15-й тур

«Бавария» – «Штутгарт» – 3:0

Голы: Кейн (2, 55), Ким Мин Джэ (63).

«Бавария» – Нойер, Упамекано, Ким Мин Джэ, Дэвис (Крэтциг, 89), Геррейру, Павлович, Лаймер, Мюллер (Шупо-Мотинг, 83), Сане, Мусиала (Тель, 83), Кейн.

«Штутгарт» – Нюбель, Вагноман (Стергиу, 83), Антон (Руо, 59), Загаду, Миттельштедт, Каразор, Штиллер, Фюрих (Мвумпа, 59), Мийо (Левелинг, 59), Гирасси, Ундав (Чжон Ву Ен, 77).

