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Чемпионат Германии
Бавария
17.12.2023 20:30 – FT 3 : 0
Штутгарт
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Германия
17 декабря 2023, 22:34 | Обновлено 17 декабря 2023, 22:40
272
3

Бавария уверенно обыграла Штутгарт, Кейн забил 20-й гол в Бундеслиге

Мюнхенский клуб не отпускает «Байер» в турнирной таблице

17 декабря 2023, 22:34 | Обновлено 17 декабря 2023, 22:40
272
3
Бавария уверенно обыграла Штутгарт, Кейн забил 20-й гол в Бундеслиге
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч 15-го тура Бундеслиги, в котором «Бавария» забила три безответных гола «Штутгарту».

Главный бомбардир мюнхенского клуба Гарри Кейн открыл счет уже на 2-й минуте, а в начале второго тайма оформил дубль. На его счету 20 голов в 14 матчах чемпионата Германии.

Победную точку поставил южнокорейский защитник Ким Мин Джэ.

После этого матча «Бавария» на 4 очка отстает от «Байера», но имеет игру в запасе.

Чемпионат Германии. 15-й тур

«Бавария» – «Штутгарт» – 3:0
Голы: Кейн (2, 55), Ким Мин Джэ (63).

«Бавария» – Нойер, Упамекано, Ким Мин Джэ, Дэвис (Крэтциг, 89), Геррейру, Павлович, Лаймер, Мюллер (Шупо-Мотинг, 83), Сане, Мусиала (Тель, 83), Кейн.
«Штутгарт» – Нюбель, Вагноман (Стергиу, 83), Антон (Руо, 59), Загаду, Миттельштедт, Каразор, Штиллер, Фюрих (Мвумпа, 59), Мийо (Левелинг, 59), Гирасси, Ундав (Чжон Ву Ен, 77).

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Ким Мин Джэ Гарри Кейн чемпионат Германии по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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pol-55
По цій грі не зрозумів як Штутгард був в таблиці в 3-ці,Гаррі показав куди і як треба бити м*яч гловою,а не її підставляти.
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+1
arrow1418
Згідний ,крім контролю м'яча нічого дубовий штутгарт. Середняк. Раніше не дивився їхню гру но це просто жах .....
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0
Samuel
Ефект Гарі Кейна
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0
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