Бавария уверенно обыграла Штутгарт, Кейн забил 20-й гол в Бундеслиге
Мюнхенский клуб не отпускает «Байер» в турнирной таблице
Состоялся матч 15-го тура Бундеслиги, в котором «Бавария» забила три безответных гола «Штутгарту».
Главный бомбардир мюнхенского клуба Гарри Кейн открыл счет уже на 2-й минуте, а в начале второго тайма оформил дубль. На его счету 20 голов в 14 матчах чемпионата Германии.
Победную точку поставил южнокорейский защитник Ким Мин Джэ.
После этого матча «Бавария» на 4 очка отстает от «Байера», но имеет игру в запасе.
Чемпионат Германии. 15-й тур
«Бавария» – «Штутгарт» – 3:0
Голы: Кейн (2, 55), Ким Мин Джэ (63).
«Бавария» – Нойер, Упамекано, Ким Мин Джэ, Дэвис (Крэтциг, 89), Геррейру, Павлович, Лаймер, Мюллер (Шупо-Мотинг, 83), Сане, Мусиала (Тель, 83), Кейн.
«Штутгарт» – Нюбель, Вагноман (Стергиу, 83), Антон (Руо, 59), Загаду, Миттельштедт, Каразор, Штиллер, Фюрих (Мвумпа, 59), Мийо (Левелинг, 59), Гирасси, Ундав (Чжон Ву Ен, 77).
A win in our final home game of the year 🥳— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) December 17, 2023
🔴⚪️ #FCBVfB 3-0 (FT) pic.twitter.com/WPSahUNfBS
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