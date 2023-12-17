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17 декабря 2023, 20:38 |
574
0

Нереальный Байер снова победил. Команда разгромила обидчика Баварии

Команда Хаби Алонсо продолжает лидировать

17 декабря 2023, 20:38 |
574
0
Нереальный Байер снова победил. Команда разгромила обидчика Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine

Лидер чемпионата Германии «Байер» на своем поле разобрался с «Айнтрахтом» со счетом 3:0 и продлил свою серию без поражений, которая длится со старта сезона.

У команды Хаби Алонсо 12 побед, три ничейных результата и первое место с 39 очками.

«Бавария», которая в прошлом туре проиграла «Айнтрахту» 1:5, отстает на 7 пунктов, но имеет две встречи в запасе, в том числе сегодня со «Штутгартом».

Чемпионат Германии. 15-й тур

Байер - Айнтрахт 3:0
Голы: Бонифейс, 14, Фримпонг, 51, Вирц, 57

Байер: Градецки, Коссуноу, Та, Тапсоба, Фримпонг (Телла, 83), Гримальдо, Паласиос (Хинкапи, 84), Джака, Хофманн (Глозек, 83) Вирц, Бонифейс (Шик, 72)

Айнтрахт: Трапп, Бута, Кох (Смолчич, 64), Тута, Пачо, Ларссон (Баум, 73), Гетце (Шхири, 64), Кнауфф, Чайби, Эбимбе (Хаг, 73), Нкунку

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Источник Sport.ua
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