Нереальный Байер снова победил. Команда разгромила обидчика Баварии
Команда Хаби Алонсо продолжает лидировать
Лидер чемпионата Германии «Байер» на своем поле разобрался с «Айнтрахтом» со счетом 3:0 и продлил свою серию без поражений, которая длится со старта сезона.
У команды Хаби Алонсо 12 побед, три ничейных результата и первое место с 39 очками.
«Бавария», которая в прошлом туре проиграла «Айнтрахту» 1:5, отстает на 7 пунктов, но имеет две встречи в запасе, в том числе сегодня со «Штутгартом».
Чемпионат Германии. 15-й тур
Байер - Айнтрахт 3:0
Голы: Бонифейс, 14, Фримпонг, 51, Вирц, 57
Байер: Градецки, Коссуноу, Та, Тапсоба, Фримпонг (Телла, 83), Гримальдо, Паласиос (Хинкапи, 84), Джака, Хофманн (Глозек, 83) Вирц, Бонифейс (Шик, 72)
Айнтрахт: Трапп, Бута, Кох (Смолчич, 64), Тута, Пачо, Ларссон (Баум, 73), Гетце (Шхири, 64), Кнауфф, Чайби, Эбимбе (Хаг, 73), Нкунку
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