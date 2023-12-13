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Испания
13 декабря 2023, 01:31 | Обновлено 13 декабря 2023, 01:50
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0

ОФИЦИАЛЬНО. Хавьер Тебас переизбран на пост президента Ла Лиги

61-летний функционер в очередной раз стал президентом Ла Лиги

13 декабря 2023, 01:31 | Обновлено 13 декабря 2023, 01:50
40
0
ОФИЦИАЛЬНО. Хавьер Тебас переизбран на пост президента Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Хавьер Тебас

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас переизбран на новый 4-летний срок.

Известный функционер в очередной раз стал президентом Ла Лиги. На выборах он был единственным кандидатом.

61-летний испанский специалист руководит Ла Лигой с 2013 года.

Тебас выиграл выборы 4-й раз, причем новый срок, до 2027 года, будет для него последним на должности.

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Ла Лига чемпионат Испании по футболу Хавьер Тебас выборы
Источник Sport.ua
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