ОФИЦИАЛЬНО. Хавьер Тебас переизбран на пост президента Ла Лиги

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас переизбран на новый 4-летний срок.

Известный функционер в очередной раз стал президентом Ла Лиги. На выборах он был единственным кандидатом.

61-летний испанский специалист руководит Ла Лигой с 2013 года.

Тебас выиграл выборы 4-й раз, причем новый срок, до 2027 года, будет для него последним на должности.

❗️Official: Javier Tebas has won the elections for the La Liga President position. There was no other candidate. Tebas will be the President for the next 4 years. pic.twitter.com/6jcGzDDWSt