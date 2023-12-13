Испания13 декабря 2023, 01:31 | Обновлено 13 декабря 2023, 01:50
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ОФИЦИАЛЬНО. Хавьер Тебас переизбран на пост президента Ла Лиги
61-летний функционер в очередной раз стал президентом Ла Лиги
13 декабря 2023, 01:31 | Обновлено 13 декабря 2023, 01:50
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас переизбран на новый 4-летний срок.
Известный функционер в очередной раз стал президентом Ла Лиги. На выборах он был единственным кандидатом.
61-летний испанский специалист руководит Ла Лигой с 2013 года.
Тебас выиграл выборы 4-й раз, причем новый срок, до 2027 года, будет для него последним на должности.
❗️Official: Javier Tebas has won the elections for the La Liga President position. There was no other candidate. Tebas will be the President for the next 4 years. pic.twitter.com/6jcGzDDWSt— Barça Universal (@BarcaUniversal) December 12, 2023
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