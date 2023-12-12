Жирона хочет арендовать игрока Манчестер Юнайтед

Каталонская «Жирона» хочет арендовать центрального полузащитника английского «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Однако главным претендентом на 26-летнего нидерландца является франкфуртский «Айнтрахт». Немцы также рассматривают исключительно вариант с арендой игрока.

Донни ван де Бек сыграл лишь 21 игровую минуту в этом сезоне во всех турнирах. В последний раз он выходил на матч Английской Премьер-лиги в стартовом составе еще 3 января 2023 года, после чего получил тяжелую травму, пропустив остаток сезона 2022/23.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» готов забрать у «Жироны» Виктора Цыганкова.