Жирона хочет арендовать игрока Манчестер Юнайтед
Донни ван де Бек также может оказаться в «Айнтрахте»
Каталонская «Жирона» хочет арендовать центрального полузащитника английского «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Однако главным претендентом на 26-летнего нидерландца является франкфуртский «Айнтрахт». Немцы также рассматривают исключительно вариант с арендой игрока.
Донни ван де Бек сыграл лишь 21 игровую минуту в этом сезоне во всех турнирах. В последний раз он выходил на матч Английской Премьер-лиги в стартовом составе еще 3 января 2023 года, после чего получил тяжелую травму, пропустив остаток сезона 2022/23.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» готов забрать у «Жироны» Виктора Цыганкова.
🚨🔴 EXCLUSIVE: Eintracht Frankfurt lead the race to sign Donny van de Beek on loan from Manchester United. Talks are advancing.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 12, 2023
Understand Girona also asked for Donny on loan but offering different conditions at this stage.
Time for decision soon — Donny will leave United. pic.twitter.com/iwipngLaD3
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