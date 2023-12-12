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  4. Жирона хочет арендовать игрока Манчестер Юнайтед
Англия
12 декабря 2023, 14:20 |
1659
0

Жирона хочет арендовать игрока Манчестер Юнайтед

Донни ван де Бек также может оказаться в «Айнтрахте»

12 декабря 2023, 14:20 |
1659
0
Жирона хочет арендовать игрока Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Донни ван де Бек

Каталонская «Жирона» хочет арендовать центрального полузащитника английского «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Однако главным претендентом на 26-летнего нидерландца является франкфуртский «Айнтрахт». Немцы также рассматривают исключительно вариант с арендой игрока.

Донни ван де Бек сыграл лишь 21 игровую минуту в этом сезоне во всех турнирах. В последний раз он выходил на матч Английской Премьер-лиги в стартовом составе еще 3 января 2023 года, после чего получил тяжелую травму, пропустив остаток сезона 2022/23.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» готов забрать у «Жироны» Виктора Цыганкова.

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Донни ван де Бек Жирона Айнтрахт Франкфурт Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги
Источник Фабрицио Романо
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