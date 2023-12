Жирона хочет арендовать игрока Манчестер Юнайтед

Каталонская «Жирона» хочет арендовать центрального полузащитника английского «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Однако главным претендентом на 26-летнего нидерландца является франкфуртский «Айнтрахт». Немцы также рассматривают исключительно вариант с арендой игрока.

Донни ван де Бек сыграл лишь 21 игровую минуту в этом сезоне во всех турнирах. В последний раз он выходил на матч Английской Премьер-лиги в стартовом составе еще 3 января 2023 года, после чего получил тяжелую травму, пропустив остаток сезона 2022/23.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» готов забрать у «Жироны» Виктора Цыганкова.

🚨🔴 EXCLUSIVE: Eintracht Frankfurt lead the race to sign Donny van de Beek on loan from Manchester United. Talks are advancing.



Understand Girona also asked for Donny on loan but offering different conditions at this stage.



Time for decision soon — Donny will leave United. pic.twitter.com/iwipngLaD3