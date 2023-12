ФОТО. Шахтер выпустил афишу к матчу с Вересом в стиле игры GTA 6

В пятницу, 8 декабря «Шахтер» в матче 17-го тура УПЛ во Львове примет «Верес». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Сегодня донецкий клуб опубликовал афишу к матчу с «Вересом». Она получилась очень оригинальной и эффектной – в стиле культовой компьютерной игры GTA 6, трейлер которой был опубликован несколько дней назад.

Отметим, что и для «Шахтера», и для «Вереса» предстоящий матч станет последним в УПЛ в календарном 2023 году.

Ранее лучшим игроком ноября в «Шахтере» был признан Георгий Судаков.

😎 Do not wait for 2025, watch on Friday 🧡



📅 December 8 ⏰ 17:00 📍 Lviv#Shakhtar #ShakhtarVeres #GTA6 #GTAVI pic.twitter.com/R1xadnVi8s