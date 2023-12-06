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  4. ФОТО. Шахтер выпустил афишу к матчу с Вересом в стиле игры GTA 6
Украина. Премьер лига
06 декабря 2023, 17:35 | Обновлено 06 декабря 2023, 18:37
836
5

ФОТО. Шахтер выпустил афишу к матчу с Вересом в стиле игры GTA 6

Поединок состоится в пятницу, 8 декабря

06 декабря 2023, 17:35 | Обновлено 06 декабря 2023, 18:37
836
5
ФОТО. Шахтер выпустил афишу к матчу с Вересом в стиле игры GTA 6
ФК Шахтер Донецк

В пятницу, 8 декабря «Шахтер» в матче 17-го тура УПЛ во Львове примет «Верес». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Сегодня донецкий клуб опубликовал афишу к матчу с «Вересом». Она получилась очень оригинальной и эффектной – в стиле культовой компьютерной игры GTA 6, трейлер которой был опубликован несколько дней назад.

Отметим, что и для «Шахтера», и для «Вереса» предстоящий матч станет последним в УПЛ в календарном 2023 году.

Ранее лучшим игроком ноября в «Шахтере» был признан Георгий Судаков.

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Шахтер Донецк Верес Ровно Шахтер - Верес Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу фото
Источник ФК Шахтер Донецк
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December 32
Ещё бы добавили   EXPECT NO MERCY   ( название альбома легендарной группы  Nazareth-1977) .
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+3
Олександр
Сепаратисты поганые 
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-1
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AndiM
Дов...оби.
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