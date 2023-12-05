Помог обыграть Динамо и Барселону. Шахтер назвал игрока месяца

«Шахтер» игроком месяца в ноябре выбрал полузащитника Георгия Судакова. Команда хорошо провела ключевые матчи, обыграв «Динамо» в УПЛ и «Барселону» с «Антверпеном» в Лиге чемпионов.

Судаков провел 5 матчей и забил 1 гол. Хавбек третий раз кряду признается лучшим игроком месяца. Георгий в голосовании опередил Дмитрия Ризныка, Даниила Сикана и Александра Зубкова.

Европейские клубы активно следят за прогрессом полузащитника сборной Украины.