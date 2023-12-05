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Украина. Премьер лига
05 декабря 2023, 17:49 | Обновлено 05 декабря 2023, 18:12
466
0

Помог обыграть Динамо и Барселону. Шахтер назвал игрока месяца

Третий раз подряд им стал Судаков

05 декабря 2023, 17:49 | Обновлено 05 декабря 2023, 18:12
466
0
Помог обыграть Динамо и Барселону. Шахтер назвал игрока месяца
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

«Шахтер» игроком месяца в ноябре выбрал полузащитника Георгия Судакова. Команда хорошо провела ключевые матчи, обыграв «Динамо» в УПЛ и «Барселону» с «Антверпеном» в Лиге чемпионов.

Судаков провел 5 матчей и забил 1 гол. Хавбек третий раз кряду признается лучшим игроком месяца. Георгий в голосовании опередил Дмитрия Ризныка, Даниила Сикана и Александра Зубкова.

Европейские клубы активно следят за прогрессом полузащитника сборной Украины.

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Шахтер Донецк Георгий Судаков Украинская Премьер-лига Лига чемпионов
Источник ФК Шахтер Донецк
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