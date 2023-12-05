Помог обыграть Динамо и Барселону. Шахтер назвал игрока месяца
Третий раз подряд им стал Судаков
«Шахтер» игроком месяца в ноябре выбрал полузащитника Георгия Судакова. Команда хорошо провела ключевые матчи, обыграв «Динамо» в УПЛ и «Барселону» с «Антверпеном» в Лиге чемпионов.
Судаков провел 5 матчей и забил 1 гол. Хавбек третий раз кряду признается лучшим игроком месяца. Георгий в голосовании опередил Дмитрия Ризныка, Даниила Сикана и Александра Зубкова.
Европейские клубы активно следят за прогрессом полузащитника сборной Украины.
✅ Вересень ✅ Жовтень ✅ Листопад— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 5, 2023
🧡 Георгій Судаков – найкращий гравець «Шахтаря» за версією вболівальників третій місяць поспіль! ⚒
🔝 Півзахисник набрав 45,8% голосів, випередивши Дмитра Різника, Данила Сікана та Олександра Зубкова.#Shakhtar #MVP pic.twitter.com/nUfesvMAn2
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Пара была вместе на протяжении 20 лет
Главные новости за 4 декабря на Sport.ua