Наказали за ошибку? Зинченко остался в запасе на матч с Лутон Тауном
Игра начнется в 22:15
Во вторник, 5 декабря, состоится матч 15-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Лутон Таун» и лондонский «Арсенал». Игра пройдет в Лутоне на стадионе «Кенилворт Роуд».
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Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко уступил место в стартовом составе Бену Вайту и начнет этот матч на скамье для запасных. Напомним, в последнем матче Зинченко допустил ошибку, которая привела к голу в ворота «Арсенала».
Начало поединка запланировано в 22:15 по киевскому времени.
🟡 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 🔵— Arsenal (@Arsenal) December 5, 2023
🔙 White returns
🧱 Kiwior at the back
⚖️ Havertz in the middle
Let's do this, Gunners 💪 pic.twitter.com/dzxbKjxodO
Your Tuesday night Hatters. 🫡 pic.twitter.com/BNeFQ3dihC— Luton Town FC (@LutonTown) December 5, 2023
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