Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Наказали за ошибку? Зинченко остался в запасе на матч с Лутон Тауном
Англия
05 декабря 2023, 21:32 |
704
0

Наказали за ошибку? Зинченко остался в запасе на матч с Лутон Тауном

Игра начнется в 22:15

05 декабря 2023, 21:32 |
704
0
Наказали за ошибку? Зинченко остался в запасе на матч с Лутон Тауном
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 5 декабря, состоится матч 15-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Лутон Таун» и лондонский «Арсенал». Игра пройдет в Лутоне на стадионе «Кенилворт Роуд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко уступил место в стартовом составе Бену Вайту и начнет этот матч на скамье для запасных. Напомним, в последнем матче Зинченко допустил ошибку, которая привела к голу в ворота «Арсенала».

Начало поединка запланировано в 22:15 по киевскому времени.

По теме:
Яремчук выйдет в основе Валенсии на матч Кубка Испании
Мудрик в порядке, но у Челси минус 11 игроков на матч АПЛ против МЮ
Известен стартовый состав сборной Украины на матч женской Лиги наций
Александр Зинченко Арсенал Лондон Лутон Таун чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига стартовые составы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Любенович начал революцию? Минай может покинуть 10 игроков
Футбол | 05 декабря 2023, 20:33 11
Любенович начал революцию? Минай может покинуть 10 игроков
Любенович начал революцию? Минай может покинуть 10 игроков

Команду из Закарпатья ожидают большие перемены

ВИДЕО. В кругу семьи. Как Забарный с женой украшали дом к новому году
Футбол | 05 декабря 2023, 20:18 0
ВИДЕО. В кругу семьи. Как Забарный с женой украшали дом к новому году
ВИДЕО. В кругу семьи. Как Забарный с женой украшали дом к новому году

Пара готовится к рождественским праздникам

Известный инсайдер назвал имя тренера, который может возглавить Зорю
Футбол | 04.12.2023, 22:51
Известный инсайдер назвал имя тренера, который может возглавить Зорю
Известный инсайдер назвал имя тренера, который может возглавить Зорю
Наставник Жироны назвал имена игроков, которые пропустят дерби с Барселоной
Футбол | 05.12.2023, 16:09
Наставник Жироны назвал имена игроков, которые пропустят дерби с Барселоной
Наставник Жироны назвал имена игроков, которые пропустят дерби с Барселоной
Сбежавшая в россию экс-биатлонистка сборной Украины приостановила карьеру
Биатлон | 05.12.2023, 11:41
Сбежавшая в россию экс-биатлонистка сборной Украины приостановила карьеру
Сбежавшая в россию экс-биатлонистка сборной Украины приостановила карьеру
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ГВАРДИОЛА: «Даже арбитр, если бы играл за Сити, был бы разочарован»
ГВАРДИОЛА: «Даже арбитр, если бы играл за Сити, был бы разочарован»
03.12.2023, 22:06 5
Футбол
Источник: Андрей Лунин продлил контракт с Реалом
Источник: Андрей Лунин продлил контракт с Реалом
04.12.2023, 19:08 46
Футбол
Таблица УПЛ. Кривбасс и Днепр-1 – впереди. Шахтер подтянулся к лидерам
Таблица УПЛ. Кривбасс и Днепр-1 – впереди. Шахтер подтянулся к лидерам
04.12.2023, 15:10 3
Футбол
ВИДЕО. Украинского футболиста удалили за то, что он не мог продолжить игру
ВИДЕО. Украинского футболиста удалили за то, что он не мог продолжить игру
04.12.2023, 19:53 5
Футбол
Лунин – в Реале, Милевский – в Динамо, Квасница – в Жироне?
Лунин – в Реале, Милевский – в Динамо, Квасница – в Жироне?
05.12.2023, 06:27
Другие виды
ВИДЕО. В Динамо показали, что происходило перед матчем с Минаем
ВИДЕО. В Динамо показали, что происходило перед матчем с Минаем
04.12.2023, 14:06 2
Футбол
Бриллианты Козловского. 4 молодых игрока, которых Рух может выгодно продать
Бриллианты Козловского. 4 молодых игрока, которых Рух может выгодно продать
04.12.2023, 09:59 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем