Наказали за ошибку? Зинченко остался в запасе на матч с Лутон Тауном

Во вторник, 5 декабря, состоится матч 15-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Лутон Таун» и лондонский «Арсенал». Игра пройдет в Лутоне на стадионе «Кенилворт Роуд».



Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко уступил место в стартовом составе Бену Вайту и начнет этот матч на скамье для запасных. Напомним, в последнем матче Зинченко допустил ошибку, которая привела к голу в ворота «Арсенала».

Начало поединка запланировано в 22:15 по киевскому времени.

🟡 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 🔵



🔙 White returns

🧱 Kiwior at the back

⚖️ Havertz in the middle



Let's do this, Gunners 💪 pic.twitter.com/dzxbKjxodO