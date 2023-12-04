Виктор ВАЦКО: «Динамо и Минай хотели доигрывать, но был транслятор матча»

Журналист Виктор Вацко рассказал о ситуации вокруг матча УПЛ «Минай» – «Динамо», который не был доигран из-за долгой воздушной тревоги и отсутствия освещения поля.

«Динамо» и «Минай» хотели доигрывать, но главным стало требованием транслятора, которому нужно было доиграть до 16:30, потому что на стадионе нет освещения и не удастся показать игру. И нужно было начинать матч в 14:30».

«Договорились переносить игру, так как отбой тревоги произошел в 14:36. «Минай» хотел доиграть в понедельник, но у киевлян еще два матча скоро», — сказал Вацко.

Предварительно игру перенесли на весну.