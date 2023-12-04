Виктор ВАЦКО: «Динамо и Минай хотели доигрывать, но был транслятор матча»
Главным стало требование транслятора встречи
Журналист Виктор Вацко рассказал о ситуации вокруг матча УПЛ «Минай» – «Динамо», который не был доигран из-за долгой воздушной тревоги и отсутствия освещения поля.
«Динамо» и «Минай» хотели доигрывать, но главным стало требованием транслятора, которому нужно было доиграть до 16:30, потому что на стадионе нет освещения и не удастся показать игру. И нужно было начинать матч в 14:30».
«Договорились переносить игру, так как отбой тревоги произошел в 14:36. «Минай» хотел доиграть в понедельник, но у киевлян еще два матча скоро», — сказал Вацко.
Предварительно игру перенесли на весну.
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Ні! Вже купу версій видвинули та обговорили, вже з десяток срачів на різних сайтах відбулося - а правди й досі ніхто не знає. Тепер виходить, що транслятор винен.
Проте державні таємниці розлітаються по медіа, як гарячі пиріжки.
Народ подумал - они устали.
1) транслятор матчу
2) снежная погода
3) повітряна тривога
4) відсутність освітлення
Не удивлюсь если завтра добавится еще одна причина