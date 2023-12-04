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  4. Виктор ВАЦКО: «Динамо и Минай хотели доигрывать, но был транслятор матча»
Украина. Премьер лига
04 декабря 2023, 17:12 | Обновлено 04 декабря 2023, 17:16
1894
6

Виктор ВАЦКО: «Динамо и Минай хотели доигрывать, но был транслятор матча»

Главным стало требование транслятора встречи

04 декабря 2023, 17:12 | Обновлено 04 декабря 2023, 17:16
1894
6
Виктор ВАЦКО: «Динамо и Минай хотели доигрывать, но был транслятор матча»
ФК Динамо Киев

Журналист Виктор Вацко рассказал о ситуации вокруг матча УПЛ «Минай» – «Динамо», который не был доигран из-за долгой воздушной тревоги и отсутствия освещения поля.

«Динамо» и «Минай» хотели доигрывать, но главным стало требованием транслятора, которому нужно было доиграть до 16:30, потому что на стадионе нет освещения и не удастся показать игру. И нужно было начинать матч в 14:30».

«Договорились переносить игру, так как отбой тревоги произошел в 14:36. «Минай» хотел доиграть в понедельник, но у киевлян еще два матча скоро», — сказал Вацко.

Предварительно игру перенесли на весну.

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Минай - Динамо Минай Динамо Киев Виктор Вацко Украинская Премьер-лига
Источник Вацко Live
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Комментарии 6
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Віктор Коробка
  От чому в нашій країні усе настільки непрозоро, неначе така проста річ, як причина переносу матчу є державною таємницею?! Чому після того, що відбулося, не повідомити народу - так і так, відбулося те-то і те-то тому-то та тому-то. Шановні громадяни, не хвилюйтесь, держава у нас для народу, вона дбає, щоб народ був обізнаний в різних новинах та не хвилювався задарма.
   Ні! Вже купу версій видвинули та обговорили, вже з десяток срачів на різних сайтах відбулося - а правди й досі ніхто не знає. Тепер виходить, що транслятор винен.
  Проте державні таємниці розлітаються по медіа, як гарячі пиріжки.
  
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+2
Xvalenok03
Вацко сказал - у киян ще два матчi скоро.
Народ подумал -   они устали. 
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+1
4p7eH
вацко теперь на суркиса работает ахметов перестал платить
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-1
New Zealander
Уже 4 версии-причины переноса игры есть:
1) транслятор матчу
2) снежная погода
3) повітряна тривога
4) відсутність освітлення
Не удивлюсь если завтра добавится еще одна причина
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-3
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