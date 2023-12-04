Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Стиль Азара, он забьет на Олд Траффорд». Фанаты Челси – про игру Мудрика
Англия
04 декабря 2023, 07:00 |
1135
0

«Стиль Азара, он забьет на Олд Траффорд». Фанаты Челси – про игру Мудрика

Михаил выдал неплохой матч против «Брайтона», «Челси» выиграл со счетом 3:2

04 декабря 2023, 07:00 |
1135
0
«Стиль Азара, он забьет на Олд Траффорд». Фанаты Челси – про игру Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

3 декабря состоялся матч 14-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Брайтон». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «синих».

Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик вышел в стартовом составе лондонцев и отыграл 81 минуту, после чего был заменен на Армандо Бройя. –

На 64-й минуте Мудрик заработал 11-метровый после того, как Джеймс Милнер сфолил на нем в штрафной площади «чаек». Вначале арбитр не увидел фол на украинце, однако после просмотра VAR все-таки назначил пенальти.

На 40-й минуте поединка Мудрик имел отличный шанс забить. Вначале он эффектно обыграл соперника, а затем пробил с правой ноги из-за пределов штрафной площади, однако мяч пролетел в нескольких сантиметрах от левой штанги.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.00 баллов.

Фанаты лондонского «Челси» оценили игру украинца и засыпали его комплиментами:

Oluwaseun V2: «Все еще думаю об этом повороте в стиле Азара от Мудрика».

CFCdruw: «Михаил Мудрик здесь... Пожалуйста, будьте с ним терпеливы».

yeswekante7: «У Мудрика нет первого касания? Он сделал именно то, что нужно сделать в этой ситуации, этот момент [когда Мудрик заработал пенальти] выиграл нам игру, как бы вы ни ненавидели Мудрика, вы не можете этого отрицать».

taiwo_nic: «Я, без сомнения, считаю фол ясным и очевидным. Хорошая работа Мудрика».

CFC_Gidi: «Рэшфорду, Мартинелли и Доку нужно будет тренироваться каждой ночью, чтобы достичь уровня Мудрика».

gyaigyimii: «Мудрик, я тебя вижу. Они не верят, а я верю. Продолжай, Миша».

Nkunkumehn: «Мудрик готов уничтожать Манчестер Юнайтед».

aldibawazier_: «Мудрик внес свой вклад в свою команду. Челси заработал пенальти благодаря Мудрику. Мудрик хочет вернуться назад в стартовый состав. Мудрик старателен. Мудрик не стал отрицать слова тренера. Мудрик умный. Будь как Мудрик».

MohamedIdle: «Талант и видение Мудрика очевидны, но ему нужны тренировки и больше игрового времени, чтобы реализовать свой потенциал. Я готов проявить к нему терпение, потому что признаки есть, игровое время сделает его более компетентным и эффективным игроком».

poet_Nicky01: «Я не думаю, что нет какого-либо игрок, которого я хотел бы видеть еще лучше, чем Мудрик».

zanmuservant: «Мудрик забьет на Олд Траффорд».

Следующий матч «Челси» проведет 6 декабря против «Манчестер Юнайтед» на выезде.

foto-litso-i-emotsii-mudrika-posle-togo-kak-milner-sfolil-na-nem-v-shtrafnoy
foto-litso-i-emotsii-mudrika-posle-togo-kak-milner-sfolil-na-nem-v-shtrafnoy-foto-1
foto-litso-i-emotsii-mudrika-posle-togo-kak-milner-sfolil-na-nem-v-shtrafnoy-foto-2
foto-litso-i-emotsii-mudrika-posle-togo-kak-milner-sfolil-na-nem-v-shtrafnoy-foto-3
foto-litso-i-emotsii-mudrika-posle-togo-kak-milner-sfolil-na-nem-v-shtrafnoy-foto-4
По теме:
Вест Хэм – Кристал Пэлас – 1:1. Боевая ничья в дерби Лондона. Видео голов
Челси не проиграл в 6 из 7 матчах, в которых Мудрик вышел в старте
ФОТО. Лицо Мудрика после того, как Милнер сфолил на нем в штрафной
Михаил Мудрик Челси Брайтон Челси - Брайтон реакция болельщиков фанаты болельщики Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Олд Траффорд Эден Азар
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 декабря
Футбол | 04 декабря 2023, 07:01 0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 декабря
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 декабря

Важные события во всех видах спорта

Сборная Украины попала во вторую корзину для жеребьевки Лиги наций В
Футбол | 03 декабря 2023, 16:45 1
Сборная Украины попала во вторую корзину для жеребьевки Лиги наций В
Сборная Украины попала во вторую корзину для жеребьевки Лиги наций В

Жеребьевка Лиги наций пройдет 8 февраля в Париже

Борнмут – Астон Вилла – 2:2. Забарный не накрыл Олли на 90-й. Видео голов
Футбол | 04.12.2023, 03:54
Борнмут – Астон Вилла – 2:2. Забарный не накрыл Олли на 90-й. Видео голов
Борнмут – Астон Вилла – 2:2. Забарный не накрыл Олли на 90-й. Видео голов
Сборная Украины обыграла Казахстан и вышла в следующий этап чемпионата мира
Другие виды | 03.12.2023, 17:55
Сборная Украины обыграла Казахстан и вышла в следующий этап чемпионата мира
Сборная Украины обыграла Казахстан и вышла в следующий этап чемпионата мира
Мудрик заработал пенальти, Челси забил третий гол
Футбол | 03.12.2023, 17:31
Мудрик заработал пенальти, Челси забил третий гол
Мудрик заработал пенальти, Челси забил третий гол
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жирона – Валенсия – 2:1. Довбик забил с офсайда, дубль Стуани. Видео голов
Жирона – Валенсия – 2:1. Довбик забил с офсайда, дубль Стуани. Видео голов
02.12.2023, 17:16
Футбол
ВИДЕО. Английские комментаторы расхвалили Ярмолюка после невероятного финта
ВИДЕО. Английские комментаторы расхвалили Ярмолюка после невероятного финта
03.12.2023, 07:40 12
Футбол
ФОТО. Лицо Спаллетти после того, как Италии выпала Испания и Хорватия
ФОТО. Лицо Спаллетти после того, как Италии выпала Испания и Хорватия
02.12.2023, 20:36 16
Футбол
ВИДЕО. Украинский боксер победил двоюродного брата Тайсона Фьюри
ВИДЕО. Украинский боксер победил двоюродного брата Тайсона Фьюри
02.12.2023, 13:13 2
Бокс
У кого 8.2? Названы оценки Довбика, Цыганкова и Яремчука за матч Ла Лиги
У кого 8.2? Названы оценки Довбика, Цыганкова и Яремчука за матч Ла Лиги
02.12.2023, 17:42 2
Футбол
Онана стал посмешищем в МЮ. У тен Хага идеальный шанс для смены голкипера
Онана стал посмешищем в МЮ. У тен Хага идеальный шанс для смены голкипера
02.12.2023, 09:00 18
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Минай – Динамо не доигран, игра перенесена
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Минай – Динамо не доигран, игра перенесена
03.12.2023, 14:58 317
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем