«Стиль Азара, он забьет на Олд Траффорд». Фанаты Челси – про игру Мудрика

3 декабря состоялся матч 14-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Брайтон». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «синих».

Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик вышел в стартовом составе лондонцев и отыграл 81 минуту, после чего был заменен на Армандо Бройя. –

На 64-й минуте Мудрик заработал 11-метровый после того, как Джеймс Милнер сфолил на нем в штрафной площади «чаек». Вначале арбитр не увидел фол на украинце, однако после просмотра VAR все-таки назначил пенальти.

На 40-й минуте поединка Мудрик имел отличный шанс забить. Вначале он эффектно обыграл соперника, а затем пробил с правой ноги из-за пределов штрафной площади, однако мяч пролетел в нескольких сантиметрах от левой штанги.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.00 баллов.

Фанаты лондонского «Челси» оценили игру украинца и засыпали его комплиментами:

Oluwaseun V2: «Все еще думаю об этом повороте в стиле Азара от Мудрика».

Still thinking about this Hazard-esque flick turn from Mudryk pic.twitter.com/qS0r5VmnH9