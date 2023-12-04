«Стиль Азара, он забьет на Олд Траффорд». Фанаты Челси – про игру Мудрика

3 декабря состоялся матч 14-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Брайтон». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «синих».

Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик вышел в стартовом составе лондонцев и отыграл 81 минуту, после чего был заменен на Армандо Бройя. –

На 64-й минуте Мудрик заработал 11-метровый после того, как Джеймс Милнер сфолил на нем в штрафной площади «чаек». Вначале арбитр не увидел фол на украинце, однако после просмотра VAR все-таки назначил пенальти.

На 40-й минуте поединка Мудрик имел отличный шанс забить. Вначале он эффектно обыграл соперника, а затем пробил с правой ноги из-за пределов штрафной площади, однако мяч пролетел в нескольких сантиметрах от левой штанги.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.00 баллов.

Фанаты лондонского «Челси» оценили игру украинца и засыпали его комплиментами:

Oluwaseun V2: «Все еще думаю об этом повороте в стиле Азара от Мудрика».

Still thinking about this Hazard-esque flick turn from Mudryk pic.twitter.com/qS0r5VmnH9 — Oluwaseun V2 (@MobyChe) December 3, 2023

CFCdruw: «Михаил Мудрик здесь... Пожалуйста, будьте с ним терпеливы».

yeswekante7: «У Мудрика нет первого касания? Он сделал именно то, что нужно сделать в этой ситуации, этот момент [когда Мудрик заработал пенальти] выиграл нам игру, как бы вы ни ненавидели Мудрика, вы не можете этого отрицать».

taiwo_nic: «Я, без сомнения, считаю фол ясным и очевидным. Хорошая работа Мудрика».

CFC_Gidi: «Рэшфорду, Мартинелли и Доку нужно будет тренироваться каждой ночью, чтобы достичь уровня Мудрика».

gyaigyimii: «Мудрик, я тебя вижу. Они не верят, а я верю. Продолжай, Миша».

Nkunkumehn: «Мудрик готов уничтожать Манчестер Юнайтед».

aldibawazier_: «Мудрик внес свой вклад в свою команду. Челси заработал пенальти благодаря Мудрику. Мудрик хочет вернуться назад в стартовый состав. Мудрик старателен. Мудрик не стал отрицать слова тренера. Мудрик умный. Будь как Мудрик».

MohamedIdle: «Талант и видение Мудрика очевидны, но ему нужны тренировки и больше игрового времени, чтобы реализовать свой потенциал. Я готов проявить к нему терпение, потому что признаки есть, игровое время сделает его более компетентным и эффективным игроком».

poet_Nicky01: «Я не думаю, что нет какого-либо игрок, которого я хотел бы видеть еще лучше, чем Мудрик».

zanmuservant: «Мудрик забьет на Олд Траффорд».

Следующий матч «Челси» проведет 6 декабря против «Манчестер Юнайтед» на выезде.

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