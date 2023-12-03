Мудрик прокомментировал важную победу над Брайтоном

Украинский легионер «Челси» Михаил Мудрик прокомментировал победу в матче 14 тура АПЛ с «Брайтоном» (3:2).

- Это замечательный результат для нас, но очень нервные последние 10-15 минут. Это всегда тяжело, когда играете 10 на 11 и добавляют 10 минут. Но я горжусь нашими игроками сегодня. Отличная победа для команды.

- Сейчас начинается насыщенный матчами рождественский период, игры будут каждые несколько дней. Как сильно вы ждете этого?

- Думаю, мы готовы. Надеюсь, не будет травм. Некоторые игроки уже возвращаются после повреждений. У нас очень сильный состав. Думаю, мы готовы к этому месяцу.

- Фаны «Челси» активизируются каждый раз, когда ты получаешь мяч. Это помогает?

- Это сильно помогает. Я ценю всю поддержку наших болельщиков, я их люблю. Спасибо за поддержку. Я стараюсь всегда делать все, что в моих силах, – сказал Мудрик.