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Англия
03 декабря 2023, 22:23 | Обновлено 03 декабря 2023, 22:55
1675
2

Мудрик прокомментировал важную победу над Брайтоном

Украинский легионер «Челси» – о матче чемпионата, в котором он заработал ключевой пенальти

03 декабря 2023, 22:23 | Обновлено 03 декабря 2023, 22:55
1675
2
Мудрик прокомментировал важную победу над Брайтоном
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский легионер «Челси» Михаил Мудрик прокомментировал победу в матче 14 тура АПЛ с «Брайтоном» (3:2).

- Это замечательный результат для нас, но очень нервные последние 10-15 минут. Это всегда тяжело, когда играете 10 на 11 и добавляют 10 минут. Но я горжусь нашими игроками сегодня. Отличная победа для команды.

- Сейчас начинается насыщенный матчами рождественский период, игры будут каждые несколько дней. Как сильно вы ждете этого?
- Думаю, мы готовы. Надеюсь, не будет травм. Некоторые игроки уже возвращаются после повреждений. У нас очень сильный состав. Думаю, мы готовы к этому месяцу.

- Фаны «Челси» активизируются каждый раз, когда ты получаешь мяч. Это помогает?
- Это сильно помогает. Я ценю всю поддержку наших болельщиков, я их люблю. Спасибо за поддержку. Я стараюсь всегда делать все, что в моих силах, – сказал Мудрик.

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Брайтон Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Челси - Брайтон
Источник ФК Челси
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Комментарии 2
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Swed
Мишаня готов.   Он всю игру что то кому то показывал руками и был готов бежать в любую точку поля.   Игра удалась.
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