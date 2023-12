ВИДЕО. Байер мог проиграть впервые в сезоне. Как Неверкузен играл с BVB

3 декабря состоялись матчи 13-го тура Бундеслиги.

«Майнц» на своем поле проиграл «Фрайбургу» 0:1. Единственный гол на счету Михаэля Грегорича (70).

«Аугсбург» дома обыграл «Айнтрахт» Франкфурт 2:1. За хозяев отличились Фредрик Йенсен (35) и Яго (58), а гостям один мяч принес Финн Дамен (78), который оформил автогол.

В центральном поединке дня «Байер» сыграл вничью с «Боруссией» Дортмунд со счетом 1:1. До 79-й минуты «Неверкузен» проигрывал BVB 0:1 после гола Джулиана Райерсона на 5-й минуте, однако Виктору Бонифасе удалось вырвать ничью. Подопечные Хаби Алонсо могли впервые проиграть в текущем сезоне.

Для «Байера» это только второй матч в кампании 2023/24, в котором он потерял очки.

Бундеслига. 14-й тур. 3 декабря

Майнц – Фрайбург – 0:1

Гол: Грегорич, 70

Аугсбург – Айнтрахт Франкфурт – 2:1

Голы: Йенсен, 35, Яго, 58 – Дамен, 78

Байер – Боруссия Дортмунд – 1:1

Голы: Бонифасе, 79 – Райерсон, 5

𝗙𝘂𝗹𝗹 𝗧𝗶𝗺𝗲 ⏸️



It's not three points today but this team never gives up. 👊⚫️🔴



90+4' | 1-1 | #B04BVB | #Bayer04 pic.twitter.com/M6XDjtVmJD