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  4. Экс-игрок Шахтера близок к продлению контракта с Интером
Италия
30 ноября 2023, 15:46 |
291
0

Экс-игрок Шахтера близок к продлению контракта с Интером

Генрих Мхитарян останется в Милане еще на год

30 ноября 2023, 15:46 |
291
0
Экс-игрок Шахтера близок к продлению контракта с Интером
Getty Images/Global Images Ukraine. Генрих Мхитарян

Армянский полузащитник миланского «Интера» Генрих Мхитарян близок к продлению контракта с клубом, сообщает итальянский инсайдер Николо Скира.

Действующее соглашение 34-летнего футболиста действует до завершения сезона 2023/24. Руководство «нерадзурри» хочет продлить сотрудничество еще на 1 год. Ожидается, что новый договор стороны подпишут уже в декабре.

В этом сезоне Генрих Мхитарян сыграл 17 матчей за «Интер», отметившись 2 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что экс-игрок «Шахтера» получил очень щедрое предложение из Саудовской Аравии.

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Генрих Мхитарян Интер Милан чемпионат Италии по футболу Серия A Николо Скира продление контракта
Источник Николо Скира
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