Экс-игрок Шахтера близок к продлению контракта с Интером

Армянский полузащитник миланского «Интера» Генрих Мхитарян близок к продлению контракта с клубом, сообщает итальянский инсайдер Николо Скира.

Действующее соглашение 34-летнего футболиста действует до завершения сезона 2023/24. Руководство «нерадзурри» хочет продлить сотрудничество еще на 1 год. Ожидается, что новый договор стороны подпишут уже в декабре.

В этом сезоне Генрих Мхитарян сыграл 17 матчей за «Интер», отметившись 2 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что экс-игрок «Шахтера» получил очень щедрое предложение из Саудовской Аравии.

