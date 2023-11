Серхио Рамос забил 10000-й гол в Лиге чемпионов

Вчера «Севилья» в пятом туре Лиги чемпионов дома проиграла «ПСВ» со счетом 2:3. На 24-й минуте счет в матче открыл защитник испанцев Серхио Рамос.

Гол 37-летнего ветерана стал юбилейным, 10000-м в истории Лиги чемпионов с момента реформы турнира в 1992 году.

Юбилейные голы в Лиге чемпионов:

1: Даниэль Амокачи, 25.11.1992 (17-я минута)

Брюгге – ЦСКА Москва – 1:0

1000: Дмитрий Xохлов, 09.12.1998 (41-я)

ПСВ – Бенфика – 2:2 (гол забит при счете 1:0)

2000: Эрвин Санчес, 19.09.2001 (4-я)

Боавишта – Динамо Киев – 3:1 (1:0)

3000: Давид Трезеге, 10.12.2003 (25-я)

Ювентус – Олимпиакос – 7:0 (3:0)

4000: Питер Крауч, 11.04.2007 (67-я)

Ливерпуль – ПСВ – 1:0

5000: Луизао, 14.09.2010 (21-я)

Бенфика – Хапоэль Тель-Авив – 2:0 (1:0)

6000: Марио Гётце, 05.03.2013 (37-я)

Боруссия Дортмунд – Шахтер Донецк – 3:0 (2:0)

7000: Анхель Ди Мария, 25.11.2015 (14-я)

Мальме – ПСЖ – 0:5 (0:2)

8000: Эрик Ламела 4.10.2018 (66-я)

Тоттенхэм – Барселона – 2:4 (2:3)

9000: Эмерсон Палмьери, 17.03.2021 (90+4-я)

Челси – Атлетико Мадрид – 2:0 (2:0)

10 000: Серхио Рамос, 29.11.2023 (24-я)

Севилья - ПСВ - 2:3 (1:0)

