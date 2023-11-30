Серхио Рамос забил 10000-й гол в Лиге чемпионов
Гол защитника «Севильи» оказался юбилейным
Вчера «Севилья» в пятом туре Лиги чемпионов дома проиграла «ПСВ» со счетом 2:3. На 24-й минуте счет в матче открыл защитник испанцев Серхио Рамос.
Гол 37-летнего ветерана стал юбилейным, 10000-м в истории Лиги чемпионов с момента реформы турнира в 1992 году.
Юбилейные голы в Лиге чемпионов:
1: Даниэль Амокачи, 25.11.1992 (17-я минута)
Брюгге – ЦСКА Москва – 1:0
1000: Дмитрий Xохлов, 09.12.1998 (41-я)
ПСВ – Бенфика – 2:2 (гол забит при счете 1:0)
2000: Эрвин Санчес, 19.09.2001 (4-я)
Боавишта – Динамо Киев – 3:1 (1:0)
3000: Давид Трезеге, 10.12.2003 (25-я)
Ювентус – Олимпиакос – 7:0 (3:0)
4000: Питер Крауч, 11.04.2007 (67-я)
Ливерпуль – ПСВ – 1:0
5000: Луизао, 14.09.2010 (21-я)
Бенфика – Хапоэль Тель-Авив – 2:0 (1:0)
6000: Марио Гётце, 05.03.2013 (37-я)
Боруссия Дортмунд – Шахтер Донецк – 3:0 (2:0)
7000: Анхель Ди Мария, 25.11.2015 (14-я)
Мальме – ПСЖ – 0:5 (0:2)
8000: Эрик Ламела 4.10.2018 (66-я)
Тоттенхэм – Барселона – 2:4 (2:3)
9000: Эмерсон Палмьери, 17.03.2021 (90+4-я)
Челси – Атлетико Мадрид – 2:0 (2:0)
10 000: Серхио Рамос, 29.11.2023 (24-я)
Севилья - ПСВ - 2:3 (1:0)
10,000 - Sergio Ramos has scored the 10,000th goal in UEFA Champions League history (excl. pre-group games and qualifiers), 31 years and 4 days after the first scored by Club Brugge's Daniel Amokachi in 1992. Milestone. pic.twitter.com/4c9Ub1qxAG— OptaJoe (@OptaJoe) November 29, 2023
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