ВИДЕО. «Под радаром». Борнмут смакует действия Забарного в игре с Шеффилдом
Пресс-служба «вишен» опубликовала нарезку лучших моментов Ильи
25 ноября состоялся матч 13-го тура АПЛ между командами «Шеффилд Юнайтед» и «Борнмут». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «вишен».
Украинский защитник гостей Илья Забарный вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.
Статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.8 баллов.
Официальный Twitter-аккаунт «Борнмута» опубликовал видео с нарезкой лучших моментов с участием Ильи Забарного.
«Под радаром 👀
Вот лучшие моменты выступления Ильи Забарного против «Шеффилд Юнайтед», – подписала публикацию пресс-служба клуба.
ВИДЕО. «Под радаром». Борнмут смакует действия Забарного в игре с Шеффилдом
Under the radar 👀— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) November 26, 2023
Here's the best bits from Illia Zabarnyi's performance against Sheffield United 🎬 pic.twitter.com/S9HKPWyIOo
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