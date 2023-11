25 ноября состоялся матч 13-го тура АПЛ между командами «Шеффилд Юнайтед» и «Борнмут». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «вишен».

Украинский защитник гостей Илья Забарный вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

Статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.8 баллов.

Официальный Twitter-аккаунт «Борнмута» опубликовал видео с нарезкой лучших моментов с участием Ильи Забарного.

«Под радаром 👀

Вот лучшие моменты выступления Ильи Забарного против «Шеффилд Юнайтед», – подписала публикацию пресс-служба клуба.

ВИДЕО. «Под радаром». Борнмут смакует действия Забарного в игре с Шеффилдом

Under the radar 👀



Here's the best bits from Illia Zabarnyi's performance against Sheffield United 🎬 pic.twitter.com/S9HKPWyIOo