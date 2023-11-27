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  4. ВИДЕО. «Под радаром». Борнмут смакует действия Забарного в игре с Шеффилдом
Англия
27 ноября 2023, 15:31 |
1111
0

ВИДЕО. «Под радаром». Борнмут смакует действия Забарного в игре с Шеффилдом

Пресс-служба «вишен» опубликовала нарезку лучших моментов Ильи

27 ноября 2023, 15:31 |
1111
0
ВИДЕО. «Под радаром». Борнмут смакует действия Забарного в игре с Шеффилдом
Getty Images/Global Images Ukraine

25 ноября состоялся матч 13-го тура АПЛ между командами «Шеффилд Юнайтед» и «Борнмут». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «вишен».

Украинский защитник гостей Илья Забарный вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

Статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.8 баллов.

Официальный Twitter-аккаунт «Борнмута» опубликовал видео с нарезкой лучших моментов с участием Ильи Забарного.

«Под радаром 👀

Вот лучшие моменты выступления Ильи Забарного против «Шеффилд Юнайтед», – подписала публикацию пресс-служба клуба.

ВИДЕО. «Под радаром». Борнмут смакует действия Забарного в игре с Шеффилдом

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видео Илья Забарный Борнмут Шеффилд Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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