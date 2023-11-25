Третья победа Забарного в сезоне. Известна оценка Ильи за матч АПЛ

В субботу, 25 ноября, состоялся матч 13-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Шеффилд Юнайтед» и «Борнмут». Игра прошла в Шеффилде на стадионе «Бремолл Лейн». Уверенную победу одержали гости со счетом 3:1.

Украинский защитник «вишен» Илья Забарный вышел в стартовом составе, отыграл полный матч и получил от статистического портала WhoScored среднюю оценку в 6.8 балла.

Лучшим игроком матча признан полузащитник «Борнмута» Джеймс Таверньер – 9.1, англичанин сегодня оформил дубль.