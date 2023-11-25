Англия25 ноября 2023, 19:36 |
930
0
Третья победа Забарного в сезоне. Известна оценка Ильи за матч АПЛ
«Борнмут» победил «Шеффилд Юнайтед» со счетом 3:1
25 ноября 2023, 19:36 |
930
0
В субботу, 25 ноября, состоялся матч 13-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Шеффилд Юнайтед» и «Борнмут». Игра прошла в Шеффилде на стадионе «Бремолл Лейн». Уверенную победу одержали гости со счетом 3:1.
Украинский защитник «вишен» Илья Забарный вышел в стартовом составе, отыграл полный матч и получил от статистического портала WhoScored среднюю оценку в 6.8 балла.
Лучшим игроком матча признан полузащитник «Борнмута» Джеймс Таверньер – 9.1, англичанин сегодня оформил дубль.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 ноября 2023, 01:36 7
У узбекского «Пахтакора» амбициозные планы
Биатлон | 24 ноября 2023, 20:36 0
Марте Олсбю Ройселанд родила сына
Футбол | 25.11.2023, 19:25
Футбол | 25.11.2023, 13:39
Футбол | 25.11.2023, 19:40
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.11.2023, 05:14 7
24.11.2023, 20:39 3
24.11.2023, 17:38 1
24.11.2023, 04:59 27
24.11.2023, 14:07 40
24.11.2023, 14:49 16
23.11.2023, 17:50 9