Впереди только легенды. Марсьяль и Рэшфорд вошли в историю Ман Юнайтед

«Манчестер Юнайтед» одержал крупную победу над «Эвертоном» (3:0). Антони Марсьяль заработал пенальти, с которого Маркус Рэшфорд забил второй гол «красных дьяволов». Затем француз поставил точку в матче.

Это 17-й матч в истории АПЛ, в котором забили и Антони Марсьяль, и Маркус Рэшфорд, сообщает Opta. Только дуэт Пола Скоулза и Рууда ван Нистельрое в истории «Манчестер Юнайтед» чаще забивал в рамках одной игры АПЛ (19 раз).

Ранее Марсьяль и Рэшфорд делили второе место с дуэтом Пола Скоулза и Райана Гиггза.

17 - Anthony Martial and Marcus Rashford have scored in the same Premier League game 17 times for @ManUtd, the second-most of any duo for the club:



19 - Scholes & van Nistelrooy

17 - Martial & Rashford

16 - Scholes & Giggs

15 - Ronaldo & Rooney

14 - Berbatov & Rooney



Dyad. pic.twitter.com/rlNWhVN8GO