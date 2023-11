Меньян головой спас Милан, Хвича и Наполи обыграли Аталанту, фиаско Лацио

25 ноября состоялось 3 матча 13-го тура Серии А.

«Лацио» в гостях неожиданно уступил «Салернитане» 1:2.

«Аталанта» на своем поле проиграла «Наполи» 1:2. Один из мячей на свой счет записал лидер неаполитанцев Хвича Кварацхелия.

«Милан» дома минимально выиграл у «Фиорентины» 1:0. Единственный гол на 45+2-й минуте забил Тео Эрнандес с пенальти. На последних минутах встреча голкипер «красно-черных» Майк Меньян спас команду благодаря сейву головой.

Серия А. 13-й тур. 25 ноября

Салернитана – Лацио – 2:1

Голы: Кастанос, 55, Кандрева, 66 – Иммобиле, 43

Аталанта – Наполи – 1:2

Голы: Лукман, 53 – Кварацхелия, 44, Элмас, 79

Милан – Фиорентина – 1:0

Гол: Эрнандес, 45+2

