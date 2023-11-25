Меньян головой спас Милан, Хвича и Наполи обыграли Аталанту, фиаско Лацио
25 ноября состоялось 3 матча 13-го тура Серии А
25 ноября состоялось 3 матча 13-го тура Серии А.
«Лацио» в гостях неожиданно уступил «Салернитане» 1:2.
«Аталанта» на своем поле проиграла «Наполи» 1:2. Один из мячей на свой счет записал лидер неаполитанцев Хвича Кварацхелия.
«Милан» дома минимально выиграл у «Фиорентины» 1:0. Единственный гол на 45+2-й минуте забил Тео Эрнандес с пенальти. На последних минутах встреча голкипер «красно-черных» Майк Меньян спас команду благодаря сейву головой.
Серия А. 13-й тур. 25 ноября
Салернитана – Лацио – 2:1
Голы: Кастанос, 55, Кандрева, 66 – Иммобиле, 43
Аталанта – Наполи – 1:2
Голы: Лукман, 53 – Кварацхелия, 44, Элмас, 79
Милан – Фиорентина – 1:0
Гол: Эрнандес, 45+2
November 25, 2023
⏹️ Full time: #AtalantaNapoli 1-2 💪— Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 25, 2023
💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/60ojQjSQx2
Massive W. 😍#MilanFiorentina #SempreMilan— AC Milan (@acmilan) November 25, 2023
Brought to you by @Acqua_Lete pic.twitter.com/3GZcwQKMWB
События матча
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