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Аталанта
25.11.2023 19:00 – FT 1 : 2
Наполи
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Италия
25 ноября 2023, 23:59 | Обновлено 26 ноября 2023, 00:13
104
0

Меньян головой спас Милан, Хвича и Наполи обыграли Аталанту, фиаско Лацио

25 ноября состоялось 3 матча 13-го тура Серии А

25 ноября 2023, 23:59 | Обновлено 26 ноября 2023, 00:13
104
0
Меньян головой спас Милан, Хвича и Наполи обыграли Аталанту, фиаско Лацио
Getty Images/Global Images Ukraine

25 ноября состоялось 3 матча 13-го тура Серии А.

«Лацио» в гостях неожиданно уступил «Салернитане» 1:2.

«Аталанта» на своем поле проиграла «Наполи» 1:2. Один из мячей на свой счет записал лидер неаполитанцев Хвича Кварацхелия.

«Милан» дома минимально выиграл у «Фиорентины» 1:0. Единственный гол на 45+2-й минуте забил Тео Эрнандес с пенальти. На последних минутах встреча голкипер «красно-черных» Майк Меньян спас команду благодаря сейву головой.

Серия А. 13-й тур. 25 ноября

Салернитана – Лацио – 2:1
Голы: Кастанос, 55, Кандрева, 66 – Иммобиле, 43

Аталанта – Наполи – 1:2
Голы: Лукман, 53 – Кварацхелия, 44, Элмас, 79

Милан – Фиорентина – 1:0
Гол: Эрнандес, 45+2

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Элиф Элмас (Наполи).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Аталанта).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Хвича Кварацхелия (Наполи).
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Майк Меньян Хвича Кварацхелия Милан Милан - Фиорентина Фиорентина Наполи Аталанта Аталанта - Наполи Салернитана Лацио чемпионат Италии по футболу Серия A
Источник Sport.ua
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