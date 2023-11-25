Сандерленд с Русиным проиграл Плимуту. Известна оценка украинца за матч
«Черные коты» капитулировали 0:2
25 ноября состоялся матч 17-го тура Чемпионшипа, в котором «Сандерленд» на выезде сыграл против «Плимута». Хозяева одержали победу со счетом 2:0.
Украинский легионер «черных котов» Назарий Русин вышел в стартовом составе английского клуба и был заменен в начале второго тайма. Статистический портал WhoScored оценил выступление украинца в 6.1 балл, это одна и самых низких оценок в матче.
Лучшим игроком поединка был признан нападающий «Плимута» Моргана Уиттиакер – 8.2 балла.
«Сандерленд» имеет 26 очков после 16 матчей и занимает девятую строчку в Чемпионшипе.
Чемпионшип. 17-й тур. 25 ноября
Плимут – Сандерленд – 2:0
Голы: Уитиакер, 22, Азаз, 40.
⏱️ Not our day at Home Park.#SAFC | #PLYSUN pic.twitter.com/4Gss3qL2bB— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) November 25, 2023
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