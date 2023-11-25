Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сандерленд с Русиным проиграл Плимуту. Известна оценка украинца за матч
Англия
25 ноября 2023, 22:28 |
321
0

Сандерленд с Русиным проиграл Плимуту. Известна оценка украинца за матч

«Черные коты» капитулировали 0:2

25 ноября 2023, 22:28 |
321
0
Сандерленд с Русиным проиграл Плимуту. Известна оценка украинца за матч
Getty Images/Global Images Ukraine

25 ноября состоялся матч 17-го тура Чемпионшипа, в котором «Сандерленд» на выезде сыграл против «Плимута». Хозяева одержали победу со счетом 2:0.

Украинский легионер «черных котов» Назарий Русин вышел в стартовом составе английского клуба и был заменен в начале второго тайма. Статистический портал WhoScored оценил выступление украинца в 6.1 балл, это одна и самых низких оценок в матче.

Лучшим игроком поединка был признан нападающий «Плимута» Моргана Уиттиакер – 8.2 балла.

«Сандерленд» имеет 26 очков после 16 матчей и занимает девятую строчку в Чемпионшипе.

Чемпионшип. 17-й тур. 25 ноября

Плимут – Сандерленд – 2:0

Голы: Уитиакер, 22, Азаз, 40.

По теме:
Брентфорд – Арсенал – 0:1. Суперсаб Кай и спасение от Зинченко. Видео гола
Шеффилд Юнайтед – Борнмут – 1:3. 90 минут Забарного. Видео голов и обзор
Зинченко получил наивысшую оценку за игру АПЛ, сколько у Ярмолюка?
WhoScored Сандерленд Плимут чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Назарий Русин лучший игрок
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ничья Шахтера и Полесья, Ла Лига хвалит Довбика, три украинца в Жироне
Другие виды | 25 ноября 2023, 06:57 0
Ничья Шахтера и Полесья, Ла Лига хвалит Довбика, три украинца в Жироне
Ничья Шахтера и Полесья, Ла Лига хвалит Довбика, три украинца в Жироне

Главные новости за 24 ноября на Sport.ua

Артем Довбик назвал украинца, которого хотел бы видеть в Жироне
Футбол | 25 ноября 2023, 16:48 1
Артем Довбик назвал украинца, которого хотел бы видеть в Жироне
Артем Довбик назвал украинца, которого хотел бы видеть в Жироне

Это его бывший одноклубник

Валерий БОНДАРЬ: «Прямая и чистая красная. Не знаю, почему Полесью не дают»
Футбол | 25.11.2023, 18:10
Валерий БОНДАРЬ: «Прямая и чистая красная. Не знаю, почему Полесью не дают»
Валерий БОНДАРЬ: «Прямая и чистая красная. Не знаю, почему Полесью не дают»
Боксер, который дрался с Джошуа и Уайлдером, сравнил силу их ударов
Бокс | 25.11.2023, 15:04
Боксер, который дрался с Джошуа и Уайлдером, сравнил силу их ударов
Боксер, который дрался с Джошуа и Уайлдером, сравнил силу их ударов
Почти такая же, как и у Дуро. Названа оценка Яремчука за матч Валенсии
Футбол | 25.11.2023, 20:37
Почти такая же, как и у Дуро. Названа оценка Яремчука за матч Валенсии
Почти такая же, как и у Дуро. Названа оценка Яремчука за матч Валенсии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стал известен коэффициент на то, что сборная Украины выиграет Евро-2024
Стал известен коэффициент на то, что сборная Украины выиграет Евро-2024
23.11.2023, 17:50 9
Футбол
Кто получает больше Холанда? Названы игроки с наибольшими зарплатами в АПЛ
Кто получает больше Холанда? Названы игроки с наибольшими зарплатами в АПЛ
24.11.2023, 17:12 5
Футбол
ФОТО. Лицо Миколенко после того, как остановил Дзаньоло
ФОТО. Лицо Миколенко после того, как остановил Дзаньоло
24.11.2023, 05:14 7
Футбол
Без подготовки. Ломаченко намерен сразу драться за титул
Без подготовки. Ломаченко намерен сразу драться за титул
24.11.2023, 17:25 3
Бокс
«Запомните его имя». Официальный сайт Ла Лиги разобрал игру Артема Довбика
«Запомните его имя». Официальный сайт Ла Лиги разобрал игру Артема Довбика
24.11.2023, 17:38 2
Футбол
Дюбуа нокаутировал его. Соперник Джошуа сделал прогноз на бой Усик – Фьюри
Дюбуа нокаутировал его. Соперник Джошуа сделал прогноз на бой Усик – Фьюри
23.11.2023, 18:35 1
Бокс
Динамо перенесло матч с Рухом
Динамо перенесло матч с Рухом
23.11.2023, 17:27 7
Футбол
Босния: провал в отборе, тренерская чехарда и нестареющий Джеко
Босния: провал в отборе, тренерская чехарда и нестареющий Джеко
23.11.2023, 16:03 33
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем