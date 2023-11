Сандерленд с Русиным проиграл Плимуту. Известна оценка украинца за матч

25 ноября состоялся матч 17-го тура Чемпионшипа, в котором «Сандерленд» на выезде сыграл против «Плимута». Хозяева одержали победу со счетом 2:0.

Украинский легионер «черных котов» Назарий Русин вышел в стартовом составе английского клуба и был заменен в начале второго тайма. Статистический портал WhoScored оценил выступление украинца в 6.1 балл, это одна и самых низких оценок в матче.

Лучшим игроком поединка был признан нападающий «Плимута» Моргана Уиттиакер – 8.2 балла.

«Сандерленд» имеет 26 очков после 16 матчей и занимает девятую строчку в Чемпионшипе.

Чемпионшип. 17-й тур. 25 ноября



Плимут – Сандерленд – 2:0

Голы: Уитиакер, 22, Азаз, 40.

⏱️ Not our day at Home Park.#SAFC | #PLYSUN pic.twitter.com/4Gss3qL2bB