ВИДЕО. Бразилия и Испания – аут. Определена первая пара 1/2 финала ЧМ U-17

В Индонезии продолжается чемпионат мира 2023 по футболу среди игроков до 17 лет.

24 ноября прошли два матча 1/4 финала, и определена первая пара четвертьфиналистов.

Германия обыграла Испанию (1:0), а Аргентина нанесла разгромное поражение Бразилии (3:0), причем хет-трик оформил Клаудио Эчеверри.

Таким образом, в полуфинале чемпионата мира U-17 встретятся Германия и Аргентина.

В других четвертьфиналах 25 ноября сыграют: Франция – Узбекистан, Мали – Марокко.

Чемпионат мира 2023 по футболу U-17. Индонезия

1/4 финала, 24 ноября

Испания U-17 – Германия U-17 – 0:1

Гол: Бруннер, 64 (пен)

Бразилия U-17 – Аргентина U-17 – 0:3

Гол: Эчеверри, 28, 58, 71

25 ноября

Франция U-17 – Узбекистан U-17

Мали U-17 – Марокко U-17

Сетка плей-офф

The first two Quarter-finals are in the books... 📚#U17WC — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 24, 2023

🇩🇪 Germany are through to the Semi-finals!#U17WC — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 24, 2023