Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Англия сенсационно проиграла, Франция прошла Сенегал на ЧМ U-17
Молодежные турниры
22 ноября 2023, 20:49 | Обновлено 22 ноября 2023, 21:23
302
0

ВИДЕО. Англия сенсационно проиграла, Франция прошла Сенегал на ЧМ U-17

В 1/4 финала сборная Франции U-17 сыграет с командой Узбекистана U-17

22 ноября 2023, 20:49 | Обновлено 22 ноября 2023, 21:23
302
0
ВИДЕО. Англия сенсационно проиграла, Франция прошла Сенегал на ЧМ U-17
Getty Images/Global Images Ukraine. Франция U17 – Сенегал U17

​В Индонезии продолжается чемпионат мира 2023 по футболу среди игроков до 17 лет.

22 ноября прошли заключительные матчи 1/8 финала, и уже определены все четвертьфиналисты.

Англия сенсационно проиграла Узбекистану (1:2) и выбыла из турнира.

Франция прошла Сенегал по пенальти (0:0, пен. 5:3) и теперь сыграет с Узбекистаном.

В четвертьфиналах сыграют: Франция – Узбекистан, Мали – Марокко, Бразилия – Аргентина, Испания – Германия.

Чемпионат мира 2023 по футболу U-17

1/8 финала, 22 ноября, Индонезия

Англия U-17 – Узбекистан U-17 – 1:2

Голы: Ндала, 35 – Саидов, 4, Мизраев, 67

Франция U17 – Сенегал U17 – 0:0 (пен. 5:3)

Пары 1/4 финала

  • 25 ноября. Франция U-17 – Узбекистан U-17
  • 25 ноября. Мали – Марокко U-17
  • 24 ноября. Бразилия U-17 – Аргентина U-17
  • 24 ноября. Испания U-17 – Германия U-17

Сетка плей-офф

Англия U-17 – Узбекистан U-17 – 1:2

Франция U17 – Сенегал U17 – 0:0 (пен. 5:3)

По теме:
Где они сейчас? 7 главных героев футбольного чемпионата мира-2019 U-17
Бразилия – Аргентина – 0:1. Разбитые головы на трибунах. Видеообзор матча
Товарищеские матчи. Германия уступила Австрии, Польша переиграла Латвию
чемпионат мира по футболу U-17 видео голов и обзор сборная Германии по футболу U-17 сборная Франции по футболу U-17 сборная Сенегала по футболу сборная Узбекистана по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С кем сыграет Украина? Путь A или B: сетка плей-офф квалификации
Футбол | 22 ноября 2023, 06:45 36
С кем сыграет Украина? Путь A или B: сетка плей-офф квалификации
С кем сыграет Украина? Путь A или B: сетка плей-офф квалификации

Возможные варианты для Украины в полуфинале: Израиль, Босния или Уэльс

«Челси» – не команда». Тренер Шахтера встал на защиту Мудрика
Футбол | 22 ноября 2023, 11:49 10
«Челси» – не команда». Тренер Шахтера встал на защиту Мудрика
«Челси» – не команда». Тренер Шахтера встал на защиту Мудрика

Карло Николини – об украинском полузащитнике

Без нервов не обошлось. Сборная Украины U-21 справилась с Азербайджаном
Футбол | 21.11.2023, 21:55
Без нервов не обошлось. Сборная Украины U-21 справилась с Азербайджаном
Без нервов не обошлось. Сборная Украины U-21 справилась с Азербайджаном
Йожеф САБО: «Пенальти был, но высказывание Чеферина сыграло свою роль»
Футбол | 22.11.2023, 18:29
Йожеф САБО: «Пенальти был, но высказывание Чеферина сыграло свою роль»
Йожеф САБО: «Пенальти был, но высказывание Чеферина сыграло свою роль»
Итоговые таблицы квалификации Евро-2024. Кто летом поедет в Германию?
Футбол | 21.11.2023, 23:59
Итоговые таблицы квалификации Евро-2024. Кто летом поедет в Германию?
Итоговые таблицы квалификации Евро-2024. Кто летом поедет в Германию?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мудрик высказался о вероятном фоле со стороны Кристанте
Мудрик высказался о вероятном фоле со стороны Кристанте
21.11.2023, 09:21 23
Футбол
Украина – Италия – 0:0. Нули в Леверкузене. Видеообзор матча
Украина – Италия – 0:0. Нули в Леверкузене. Видеообзор матча
21.11.2023, 00:50 1
Футбол
Андре УОРД сделал прогноз на бой Фьюри – Усик: «Он с ним разберется»
Андре УОРД сделал прогноз на бой Фьюри – Усик: «Он с ним разберется»
20.11.2023, 23:24
Бокс
ВИДЕО. Судья не назначил пенальти в моменте с падением Мудрика
ВИДЕО. Судья не назначил пенальти в моменте с падением Мудрика
20.11.2023, 23:52 40
Футбол
ФОТО. Усик встретился с усатым Беллью через 5 лет после боя
ФОТО. Усик встретился с усатым Беллью через 5 лет после боя
20.11.2023, 22:39 2
Бокс
Итоги дня Евро-2024. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации
Итоги дня Евро-2024. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации
20.11.2023, 23:59 12
Футбол
Третье поражение подряд. Сборная Бразилии уступила Аргентине
Третье поражение подряд. Сборная Бразилии уступила Аргентине
22.11.2023, 05:35 4
Футбол
ВИДЕО. Лучший момент игрового дня произошел в матче Украина – Италия
ВИДЕО. Лучший момент игрового дня произошел в матче Украина – Италия
21.11.2023, 06:08
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем