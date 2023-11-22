ВИДЕО. Англия сенсационно проиграла, Франция прошла Сенегал на ЧМ U-17
В 1/4 финала сборная Франции U-17 сыграет с командой Узбекистана U-17
В Индонезии продолжается чемпионат мира 2023 по футболу среди игроков до 17 лет.
22 ноября прошли заключительные матчи 1/8 финала, и уже определены все четвертьфиналисты.
Англия сенсационно проиграла Узбекистану (1:2) и выбыла из турнира.
Франция прошла Сенегал по пенальти (0:0, пен. 5:3) и теперь сыграет с Узбекистаном.
В четвертьфиналах сыграют: Франция – Узбекистан, Мали – Марокко, Бразилия – Аргентина, Испания – Германия.
Чемпионат мира 2023 по футболу U-17
1/8 финала, 22 ноября, Индонезия
Англия U-17 – Узбекистан U-17 – 1:2
Голы: Ндала, 35 – Саидов, 4, Мизраев, 67
Франция U17 – Сенегал U17 – 0:0 (пен. 5:3)
Пары 1/4 финала
- 25 ноября. Франция U-17 – Узбекистан U-17
- 25 ноября. Мали – Марокко U-17
- 24 ноября. Бразилия U-17 – Аргентина U-17
- 24 ноября. Испания U-17 – Германия U-17
Сетка плей-офф
Англия U-17 – Узбекистан U-17 – 1:2
Франция U17 – Сенегал U17 – 0:0 (пен. 5:3)
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