ВИДЕО. Англия сенсационно проиграла, Франция прошла Сенегал на ЧМ U-17

​В Индонезии продолжается чемпионат мира 2023 по футболу среди игроков до 17 лет.

22 ноября прошли заключительные матчи 1/8 финала, и уже определены все четвертьфиналисты.

Англия сенсационно проиграла Узбекистану (1:2) и выбыла из турнира.

Франция прошла Сенегал по пенальти (0:0, пен. 5:3) и теперь сыграет с Узбекистаном.

В четвертьфиналах сыграют: Франция – Узбекистан, Мали – Марокко, Бразилия – Аргентина, Испания – Германия.

Чемпионат мира 2023 по футболу U-17

1/8 финала, 22 ноября, Индонезия

Англия U-17 – Узбекистан U-17 – 1:2

Голы: Ндала, 35 – Саидов, 4, Мизраев, 67

Франция U17 – Сенегал U17 – 0:0 (пен. 5:3)

Пары 1/4 финала

25 ноября. Франция U-17 – Узбекистан U-17

25 ноября. Мали – Марокко U-17

24 ноября. Бразилия U-17 – Аргентина U-17

24 ноября. Испания U-17 – Германия U-17

Сетка плей-офф

Англия U-17 – Узбекистан U-17 – 1:2

Франция U17 – Сенегал U17 – 0:0 (пен. 5:3)