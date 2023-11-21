ВИДЕО. Германия и Аргентина пробились в четвертьфиналы ЧМ-2023 U-17

​В Индонезии продолжается чемпионат мира 2023 по футболу среди игроков до 17 лет.

21 ноября прошли еще 4 матча 1/8 финала, и уже определены 6 четвертьфиналистов.

Германия и Аргентина пробились в четвертьфиналы. Аргентина сыграет с Бразилией, а Германия – с Испанией.

Также на стадии 1/4 финала между собой сыграют Мали и Марокко. Еще два матча 1/8 финала пройдут 22 ноября.

Чемпионат мира 2023 по футболу U-17

1/8 финала, 21 ноября, Индонезия

Мали U-17 – Мексика U-17 – 5:0

Голы: Барри, 9, 13, Диарра, 15, Канате, 37 (пен), Тиа, 50

Германия U-17 – США U-17 – 3:2

Голы: Херманн, 14, Морстедт, 34, Ялчинкая, 87 – Хабрун, 24, Васкес, 80

Аргентина U-17 – Венесуэла U-17 – 5:0

Голы: Бальбо, 15 (автогол), Сантьяго Лопес, 22, Эчеверри, 32, Руберто, 70 (пен), 78

Марокко U17 – Иран U17 – 1:1 (пен. 4:1)

Голы: Азаузи, 90+4 – Голизаде, 73

Сетка плей-офф

​Мали U-17 – Мексика U-17 – 5:0

Германия U-17 – США U-17 – 3:2

Аргентина U-17 – Венесуэла U-17 – 5:0

Марокко U17 – Иран U17 – 1:1 (пен. 4:1)