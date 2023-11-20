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Молодежные турниры
20 ноября 2023, 20:23 | Обновлено 20 ноября 2023, 20:29
465
0

ВИДЕО. Бразилия и Испания вышли в четвертьфиналы ЧМ-2023 U-17

В Индонезии продолжается чемпионат мира 2023 по футболу до 17 лет

20 ноября 2023, 20:23 | Обновлено 20 ноября 2023, 20:29
465
0
ВИДЕО. Бразилия и Испания вышли в четвертьфиналы ЧМ-2023 U-17
Getty Images/Global Images Ukraine

В Индонезии продолжается чемпионат мира 2023 по футболу среди игроков до 17 лет.

20 ноября стартовал раунд 1/8 финала, и уже определены два четвертьфиналиста.

Бразилия уверенно обыграла Эквадор (3:1) и далее сыграет с Аргентиной или Венесуэлой.

Испания взяла верх над Японией (2:1), в четвертьфинале соперником будет Германия или США.

Чемпионат мира 2023 по футболу U-17

1/8 финала, 20 ноября, Индонезия

Эквадор U-17 – Бразилия U-17 – 1:3

Голы: Бермудес, 45+4 – Эстевао, 14, 71, Луиджи, 90.

Испания U-17 – Япония U-17 – 2:1

Голы: Ким Хуньент, 8, Марк Гию, 74 – Навата, 40

Сетка плей-офф

Эквадор U-17 – Бразилия U-17 – 1:3

Испания U-17 – Япония U-17 – 2:1

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Источник Sport.ua
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