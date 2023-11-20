ВИДЕО. Бразилия и Испания вышли в четвертьфиналы ЧМ-2023 U-17
В Индонезии продолжается чемпионат мира 2023 по футболу до 17 лет
В Индонезии продолжается чемпионат мира 2023 по футболу среди игроков до 17 лет.
20 ноября стартовал раунд 1/8 финала, и уже определены два четвертьфиналиста.
Бразилия уверенно обыграла Эквадор (3:1) и далее сыграет с Аргентиной или Венесуэлой.
Испания взяла верх над Японией (2:1), в четвертьфинале соперником будет Германия или США.
Чемпионат мира 2023 по футболу U-17
1/8 финала, 20 ноября, Индонезия
Эквадор U-17 – Бразилия U-17 – 1:3
Голы: Бермудес, 45+4 – Эстевао, 14, 71, Луиджи, 90.
Испания U-17 – Япония U-17 – 2:1
Голы: Ким Хуньент, 8, Марк Гию, 74 – Навата, 40
Сетка плей-офф
Эквадор U-17 – Бразилия U-17 – 1:3
Испания U-17 – Япония U-17 – 2:1
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