Лукаку с рекордом стал лидером гонки бомбардиров квалификации Евро-2024

Матч против Азербайджана стал своеобразным шоу Ромелу Лукаку. Форвард сборной Бельгии сделал покер в первом же тайме.

После этого матча у Ромелу Лукаку стало 14 голов в квалификации Евро-2024. Бельгиец установил рекорд результативности в рамках одного отборочного цикла чемпионата Европы, сообщает официальный сайт УЕФА.

Также Ромелу Лукаку де-факто гарантировал себе статус лучшего бомбардира квалификации Евро-2024. Криштиану Роналду завершил отбор с 10 голами. Теоретически догнать Лукаку могут Килиан Мбаппе (9 голов) и Гарри Кейн (8 голов). Однако даже с их бомбардирским талантом подобный расклад выглядит невероятным. Тем более что в последнем туре их команды сыграют не против явных аутсайдеров: французы встретятся на выезде с греками, а англичане – также на выезде с северными македонцами.

