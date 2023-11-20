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  4. Лукаку с рекордом стал лидером гонки бомбардиров квалификации Евро-2024
Чемпионат Европы
20 ноября 2023, 01:34 | Обновлено 20 ноября 2023, 01:36
119
0

Лукаку с рекордом стал лидером гонки бомбардиров квалификации Евро-2024

Конкуренты разве что теоретически могут догнать бельгийца

20 ноября 2023, 01:34 | Обновлено 20 ноября 2023, 01:36
119
0
Лукаку с рекордом стал лидером гонки бомбардиров квалификации Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

Матч против Азербайджана стал своеобразным шоу Ромелу Лукаку. Форвард сборной Бельгии сделал покер в первом же тайме.

После этого матча у Ромелу Лукаку стало 14 голов в квалификации Евро-2024. Бельгиец установил рекорд результативности в рамках одного отборочного цикла чемпионата Европы, сообщает официальный сайт УЕФА.

Также Ромелу Лукаку де-факто гарантировал себе статус лучшего бомбардира квалификации Евро-2024. Криштиану Роналду завершил отбор с 10 голами. Теоретически догнать Лукаку могут Килиан Мбаппе (9 голов) и Гарри Кейн (8 голов). Однако даже с их бомбардирским талантом подобный расклад выглядит невероятным. Тем более что в последнем туре их команды сыграют не против явных аутсайдеров: французы встретятся на выезде с греками, а англичане – также на выезде с северными македонцами.

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Евро-2024 чемпионат Европы по футболу сборная Бельгии по футболу сборная Азербайджана по футболу Ромелу Лукаку
Источник УЕФА
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