Украинский клуб проведет аж 17 товарищеских матчей во время зимней паузы

Подготовка «Металлиста 1925» к старту Чемпионской группы Первой лиги продлится 3 месяца. Она начнется с медосмотра игроков 6 января, а первый официальный поединок 2025 года команда сыграет 6 апреля (базовая дата тура).

Планируется, что харьковская команда сыграет 17 контрольных матчей.

В январе соперниками «Металлиста 1925» станут «Ребел» (18.01), «Левый Берег» (22.01), «ЮКСА» (26.01) и «Ингулец» (31.01).

В феврале «Металлист 1925» сыграет против «Руха-2», «Вильхивцев», винницкой «Нивы», «Ужгорода», «Подолья», «Металлурга», «Реверы 1908» и «Буковины».

В марте подопечные Патрика ван Леувена проведут матчи против «Прикарпатья», «Куликова-Белки», «Виктории», «Колоса» и еще один соперник будет определен позже.

В предварительном плане контрольных поединков возможны изменения.