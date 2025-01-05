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Англия
05 января 2025, 19:52 | Обновлено 05 января 2025, 20:30
541
0

ВИДЕО. Опять ничья. Ливерпуль забил в ворота Манчестер Юнайтед

Голом отличился Коди Гакпо

05 января 2025, 19:52 | Обновлено 05 января 2025, 20:30
541
0
ВИДЕО. Опять ничья. Ливерпуль забил в ворота Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine

5 января проходит матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед».

Игра проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

На 59-й минуте нападающий «мерсисайдцев» Коди Гакпо сравнял счет в матче.

Для нидерландца этот гол стал шестым в сезоне АПЛ.

ВИДЕО. Снова ничья. Ливерпуль забил в ворота Манчестер Юнайтед.

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Ливерпуль Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Ливерпуль - Манчестер Юнайтед Коди Гакпо
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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