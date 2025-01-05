ВИДЕО. Опять ничья. Ливерпуль забил в ворота Манчестер Юнайтед

5 января проходит матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед».

Игра проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

На 59-й минуте нападающий «мерсисайдцев» Коди Гакпо сравнял счет в матче.

Для нидерландца этот гол стал шестым в сезоне АПЛ.

ВИДЕО. Снова ничья. Ливерпуль забил в ворота Манчестер Юнайтед.