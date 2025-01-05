Англия05 января 2025, 19:52 | Обновлено 05 января 2025, 20:30
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ВИДЕО. Опять ничья. Ливерпуль забил в ворота Манчестер Юнайтед
Голом отличился Коди Гакпо
05 января 2025, 19:52 | Обновлено 05 января 2025, 20:30
541
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5 января проходит матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед».
Игра проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.
На 59-й минуте нападающий «мерсисайдцев» Коди Гакпо сравнял счет в матче.
Для нидерландца этот гол стал шестым в сезоне АПЛ.
ВИДЕО. Снова ничья. Ливерпуль забил в ворота Манчестер Юнайтед.
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