Покер Лукаку. Бельгия забила 5 мячей Азербайджану, Швеция обыграла Эстонию

19 ноября прошли матчи последнего 10-го тура квалификации Евро-2024 в группе F

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Сборная Бельгии разгромила команду Азербайджана (5:0). Покер (4 мяча) в первом тайме за 20 минут оформил Ромелу Лукаку.

Швеция забила два мяча в ворота гостей из Эстонии (2:0).

В финальный раунд от группы G ранее вышли Бельгия и Австрия.

Итоги группы F: Бельгия (20), Австрия (19), Швеция (10), Азербайджан (7), Эстония (1).

Квалификация Евро-2024

Группа F. 10-й тур, 19 ноября

Бельгия – Азербайджан – 5:0

Голы: Лукаку, 17, 26, 30, 37, Троссард, 90

Бельгия: Кастельс, Кастань, Вертонген (Аль-Дахиль, 84), Фас, Теате (Салемакерс, 60), Мангаля, Вранкс (Тилеманс, 46), Троссард, Бакайоко (Карраско, 60), Лукаку (Опенда, 46), Доку.

Азербайджан: Магомедалиев, Хагверди, Мамедов, Кривоцюк, Джафаргулиев (Алиев, 46), Байрамов, Махмудов (Джамалов, 77), Паскуаль, Исаев (Диниев, 46), Эмрели (Ахундзаде, 46), Дадашов (Ахмедзаде, 64).

Предупреждения: Паскуаль (20), Теате (22), Вранкс (45), Магомедалиев (86).

Удаление: Паскуаль (24).

Швеция – Эстония – 2:0

Голы: Классон, 22, Форсберг, 55

Турнирная таблица