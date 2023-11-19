Покер Лукаку. Бельгия забила 5 мячей Азербайджану, Швеция обыграла Эстонию
В финальный раунд от группы G ранее вышли Бельгия и Австрия
19 ноября прошли матчи последнего 10-го тура квалификации Евро-2024 в группе F
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Сборная Бельгии разгромила команду Азербайджана (5:0). Покер (4 мяча) в первом тайме за 20 минут оформил Ромелу Лукаку.
Швеция забила два мяча в ворота гостей из Эстонии (2:0).
В финальный раунд от группы G ранее вышли Бельгия и Австрия.
Итоги группы F: Бельгия (20), Австрия (19), Швеция (10), Азербайджан (7), Эстония (1).
Квалификация Евро-2024
Группа F. 10-й тур, 19 ноября
Бельгия – Азербайджан – 5:0
Голы: Лукаку, 17, 26, 30, 37, Троссард, 90
Бельгия: Кастельс, Кастань, Вертонген (Аль-Дахиль, 84), Фас, Теате (Салемакерс, 60), Мангаля, Вранкс (Тилеманс, 46), Троссард, Бакайоко (Карраско, 60), Лукаку (Опенда, 46), Доку.
Азербайджан: Магомедалиев, Хагверди, Мамедов, Кривоцюк, Джафаргулиев (Алиев, 46), Байрамов, Махмудов (Джамалов, 77), Паскуаль, Исаев (Диниев, 46), Эмрели (Ахундзаде, 46), Дадашов (Ахмедзаде, 64).
Предупреждения: Паскуаль (20), Теате (22), Вранкс (45), Магомедалиев (86).
Удаление: Паскуаль (24).
Швеция – Эстония – 2:0
Голы: Классон, 22, Форсберг, 55
Турнирная таблица
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