Бельгия – Азербайджан – 5:0. Покер Лукаку за 20 минут. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 10-го тура квалификации Евро-2024
19 ноября прошли матчи последнего 10-го тура квалификации Евро-2024 в группе F.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Сборная Бельгии разгромила команду Азербайджана (5:0). Покер (4 мяча) в первом тайме за 20 минут оформил Ромелу Лукаку.
В финальный раунд от группы G ранее вышли Бельгия и Австрия.
Итоги группы F: Бельгия (20), Австрия (19), Швеция (10), Азербайджан (7), Эстония (1).
Квалификация Евро-2024
Группа F. 10-й тур, 19 ноября
Бельгия – Азербайджан – 5:0
Голы: Лукаку, 17, 26, 30, 37, Троссард, 90
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
19 ноября команда Сербии получила путевку на ЧЕ-2024 в Германии
В Полтаве намерены добиться реорганизации