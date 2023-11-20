Бельгия – Азербайджан – 5:0. Покер Лукаку за 20 минут. Видео голов и обзор

19 ноября прошли матчи последнего 10-го тура квалификации Евро-2024 в группе F.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Сборная Бельгии разгромила команду Азербайджана (5:0). Покер (4 мяча) в первом тайме за 20 минут оформил Ромелу Лукаку.

В финальный раунд от группы G ранее вышли Бельгия и Австрия.

Итоги группы F: Бельгия (20), Австрия (19), Швеция (10), Азербайджан (7), Эстония (1).

Квалификация Евро-2024

Группа F. 10-й тур, 19 ноября

Бельгия – Азербайджан – 5:0

Голы: Лукаку, 17, 26, 30, 37, Троссард, 90