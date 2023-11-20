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  4. Бельгия – Азербайджан – 5:0. Покер Лукаку за 20 минут. Видео голов и обзор
Евро
Бельгия
19.11.2023 19:00 – FT 5 : 0
Азербайджан
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Чемпионат Европы
20 ноября 2023, 02:45 | Обновлено 20 ноября 2023, 02:50
45
0

Бельгия – Азербайджан – 5:0. Покер Лукаку за 20 минут. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 10-го тура квалификации Евро-2024

20 ноября 2023, 02:45 | Обновлено 20 ноября 2023, 02:50
45
0
Бельгия – Азербайджан – 5:0. Покер Лукаку за 20 минут. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

19 ноября прошли матчи последнего 10-го тура квалификации Евро-2024 в группе F.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Сборная Бельгии разгромила команду Азербайджана (5:0). Покер (4 мяча) в первом тайме за 20 минут оформил Ромелу Лукаку.

В финальный раунд от группы G ранее вышли Бельгия и Австрия.

Итоги группы F: Бельгия (20), Австрия (19), Швеция (10), Азербайджан (7), Эстония (1).

Квалификация Евро-2024

Группа F. 10-й тур, 19 ноября

Бельгия – Азербайджан – 5:0

Голы: Лукаку, 17, 26, 30, 37, Троссард, 90

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Бельгия).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Бельгия).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Бельгия).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Бельгия).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Бельгия).
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Источник Sport.ua
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