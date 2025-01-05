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  4. ВИДЕО. Красные дьяволы не сдаются. МЮ сравнял счет в матче с Ливерпулем
Англия
05 января 2025, 20:21 |
213
0

ВИДЕО. Красные дьяволы не сдаются. МЮ сравнял счет в матче с Ливерпулем

Гол забил Амад Диалло

05 января 2025, 20:21 |
213
0
ВИДЕО. Красные дьяволы не сдаются. МЮ сравнял счет в матче с Ливерпулем
Getty Images/Global Images Ukraine

5 января проходит матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед».

Игра проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

На 80-й минуте Амад Диалло сравнял счет в игре.

Английская Премьер-лига. 20-й тур. 5 января

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 2:2 (идет второй тайм)

Голы: Гакпо, 57, Салах, 70 (пен) – Лисандро Мартинес, 52, Диалло, 80

ВИДЕО. Красные дьяволы не сдаются. МЮ сравнял счет в матче с Ливерпулем.

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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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