Англия05 января 2025, 20:21 |
213
0
ВИДЕО. Красные дьяволы не сдаются. МЮ сравнял счет в матче с Ливерпулем
Гол забил Амад Диалло
05 января 2025, 20:21 |
213
0
5 января проходит матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед».
Игра проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.
На 80-й минуте Амад Диалло сравнял счет в игре.
Английская Премьер-лига. 20-й тур. 5 января
Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 2:2 (идет второй тайм)
Голы: Гакпо, 57, Салах, 70 (пен) – Лисандро Мартинес, 52, Диалло, 80
ВИДЕО. Красные дьяволы не сдаются. МЮ сравнял счет в матче с Ливерпулем.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 января 2025, 17:22 15
Поединок состоится 5 января в 18:30 по Киеву
Футбол | 04 января 2025, 22:23 2
Немецкий специалист настаивает на подписании форварда
Футбол | 05.01.2025, 17:56
Футбол | 04.01.2025, 20:50
Футбол | 05.01.2025, 12:12
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.01.2025, 08:27 3
04.01.2025, 03:20 4
04.01.2025, 15:05 1
03.01.2025, 16:21
04.01.2025, 00:01 16
04.01.2025, 16:02 1
05.01.2025, 01:31
03.01.2025, 20:24 74