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Англия
05 января 2025, 19:47 | Обновлено 05 января 2025, 20:15
310
0

ВИДЕО. Ливерпуль шокирован. Манчестер Юнайтед вышел вперед в матче

Гол забил Лисандро Мартинес

05 января 2025, 19:47 | Обновлено 05 января 2025, 20:15
310
0
ВИДЕО. Ливерпуль шокирован. Манчестер Юнайтед вышел вперед в матче
Getty Images/Global Images Ukraine

5 января проходит матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед».

Игра проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

На 52-й минуте центрбек «Красных дьяволов» Лисандро Мартинес вывел свою команду вперед.

Для защитника этот гол стал первым в сезоне АПЛ.

Английская Премьер-лига. 20-й тур. 5 января

Ливерпуль Манчестер Юнайтед 0:1 (идет второй тайм)

Гол: Лисандро Мартинес, 52

ВИДЕО. Ливерпуль шокирован. Манчестер Юнайтед вышел вперед в матче.

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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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