Англия05 января 2025, 19:47 | Обновлено 05 января 2025, 20:15
310
0
ВИДЕО. Ливерпуль шокирован. Манчестер Юнайтед вышел вперед в матче
Гол забил Лисандро Мартинес
05 января 2025, 19:47 | Обновлено 05 января 2025, 20:15
310
0
5 января проходит матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед».
Игра проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.
На 52-й минуте центрбек «Красных дьяволов» Лисандро Мартинес вывел свою команду вперед.
Для защитника этот гол стал первым в сезоне АПЛ.
Английская Премьер-лига. 20-й тур. 5 января
Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 0:1 (идет второй тайм)
Гол: Лисандро Мартинес, 52
ВИДЕО. Ливерпуль шокирован. Манчестер Юнайтед вышел вперед в матче.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 05 января 2025, 07:51 3
Наибольшее признание получил Джо Луис
Футбол | 05 января 2025, 17:56 0
Матч закончился со счетом 2:2
Футбол | 04.01.2025, 20:50
Футбол | 04.01.2025, 21:09
Футбол | 05.01.2025, 12:00
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.01.2025, 08:27 3
03.01.2025, 16:21
05.01.2025, 12:12 3
05.01.2025, 08:50 10
03.01.2025, 16:10 1
03.01.2025, 17:26 6
04.01.2025, 08:52 6
04.01.2025, 15:05 1