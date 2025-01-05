5 января проходит матч 20-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед».

Игра проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

На 52-й минуте центрбек «Красных дьяволов» Лисандро Мартинес вывел свою команду вперед.

Для защитника этот гол стал первым в сезоне АПЛ.

Английская Премьер-лига. 20-й тур. 5 января

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 0:1 (идет второй тайм)

Гол: Лисандро Мартинес, 52

ВИДЕО. Ливерпуль шокирован. Манчестер Юнайтед вышел вперед в матче.