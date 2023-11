Дубль и ассист Мане. Сенегал уверенно стартовал в отборе к ЧМ-2026

18 ноября состоялось 3 матча 1-го тура квалификации ЧМ-2026 в зоне Африки.

Сборная Сенегала уверенно обыграла Южный Судан со счетом 4:0. Дубль и ассист на свой счет записал Садио Мане.

Южная Африка выиграла у Бенина 2:1, а Танзания оказалась сильнее Нигера – 1:0.

ЧМ-2026. Квалификация. Африка

Группа В. 1-й тур

Сенегал – Южный Судан – 4:0

Голы: Сарр, 1, Мане, 6, 57 (пен.), Камара, 45

Другие результаты дня:

FT 4-0 #SENSSD



Starting off the campaign with a comprehensive win. Lamine & PMS getting debut goals, while Mané celebrates his 100th appearance with a brace. Probably should’ve been more, but the result takes Senegal to the top of group B, with Togo away on Tuesday pic.twitter.com/txI2BnLfrP