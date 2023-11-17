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Испания
17 ноября 2023, 21:21 |
138
0

Иско близок к продлению контракта с Бетисом

Испанский полузащитник останется в клубе

17 ноября 2023, 21:21 |
138
0
Иско близок к продлению контракта с Бетисом
Getty Images/Global Images Ukraine. Иско

Атакующий полузащитник Иско Аларкон близок к продлению контракта с испанским «Реал Бетисом», сообщает инсайдер Николо Скира.

Действующее соглашение 31-летнего футболиста с клубом действует до конца сезона 2023/24. Сейчас ведутся переговоры о продлении сотрудничества до лета 2026 года, и, скорее всего, новый договор будет подписан.

В этом сезоне Иско провел 17 матчей за «Реал Бетис», отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Перед переходом в «Бетис» Иско полгода не имел контракта ни с одной профессиональной командой.

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Иско Бетис Ла Лига чемпионат Испании по футболу продление контракта Николо Скира
Источник Николо Скира
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