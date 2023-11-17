Иско близок к продлению контракта с Бетисом
Испанский полузащитник останется в клубе
Атакующий полузащитник Иско Аларкон близок к продлению контракта с испанским «Реал Бетисом», сообщает инсайдер Николо Скира.
Действующее соглашение 31-летнего футболиста с клубом действует до конца сезона 2023/24. Сейчас ведутся переговоры о продлении сотрудничества до лета 2026 года, и, скорее всего, новый договор будет подписан.
В этом сезоне Иско провел 17 матчей за «Реал Бетис», отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Перед переходом в «Бетис» Иско полгода не имел контракта ни с одной профессиональной командой.
#Isco is getting closer to extend his contract with #RealBetis until 2026. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 17, 2023
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