Иско близок к продлению контракта с Бетисом

Атакующий полузащитник Иско Аларкон близок к продлению контракта с испанским «Реал Бетисом», сообщает инсайдер Николо Скира.

Действующее соглашение 31-летнего футболиста с клубом действует до конца сезона 2023/24. Сейчас ведутся переговоры о продлении сотрудничества до лета 2026 года, и, скорее всего, новый договор будет подписан.

В этом сезоне Иско провел 17 матчей за «Реал Бетис», отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Перед переходом в «Бетис» Иско полгода не имел контракта ни с одной профессиональной командой.

#Isco is getting closer to extend his contract with #RealBetis until 2026. #transfers