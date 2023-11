1-й тур женской ЛЧ. Реал и Челси завершили игру вничью, ПСЖ уступил Аяксу

15 ноября состоялись матчи 1-го тура Лиги чемпионов среди женских команд.

Реал и Челси завершили битву вничью (2:2), аналогично сыграли Бавария и Рома (2:2)

Два парижских клуба потерпели неудачи. ПСЖ уступил Аяксу на выезде (0:2), а Париж проиграл дома Хеккену (1:2).

Лиги чемпионов среди женщин

1-й тур, 15 ноября

Турнирные таблицы

📰 Ajax and Häcken began the group stage with victories against Parisian opponents as Roma rallied from two down and Real Madrid denied Chelsea.



Wednesday's round-up: ⤵️#UWCL