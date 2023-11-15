1-й тур женской Лиги чемпионов. Барселона забила 5 мячей, а Лион – аж 9

14 ноября состоялись матчи 1-го тура Лиги чемпионов среди женских команд.

Испанская Барселона забила соперникам из португальской Бенфики 5 голов (5:0).

Французский Лион отгрузил аж 9 мячей в ворота пражской Славии (9:0).

15 ноября, во второй игровой день, пройдут еще 4 поединка 1-го тура.

Лиги чемпионов среди женщин

1-й тур, 14 ноября

Русенгорд (Швеция) – Айнтрахт Франкфурт (Германия) – 1:2

(Германия) – 1:2 Санкт-Пельтен (Австрия) – Бранн (Норвегия) – 1:2

(Норвегия) – 1:2 Барселона (Испания) – Бенфика (Португалия) – 5:0

(Испания) – Бенфика (Португалия) – 5:0 Славия Прага (Чехия) – Лион (Франция) – 0:9

Турнирные таблицы

🥵 Asisat Oshoala with her first touch 🇳🇬#UWCL pic.twitter.com/l9oHw2QbI1 — UEFA Women’s Champions League (@UWCL) November 14, 2023