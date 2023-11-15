1-й тур женской Лиги чемпионов. Барселона забила 5 мячей, а Лион – аж 9
14 ноября состоялись матчи 1-го тура Лиги чемпионов среди женских команд
14 ноября состоялись матчи 1-го тура Лиги чемпионов среди женских команд.
Испанская Барселона забила соперникам из португальской Бенфики 5 голов (5:0).
Французский Лион отгрузил аж 9 мячей в ворота пражской Славии (9:0).
15 ноября, во второй игровой день, пройдут еще 4 поединка 1-го тура.
Лиги чемпионов среди женщин
1-й тур, 14 ноября
- Русенгорд (Швеция) – Айнтрахт Франкфурт (Германия) – 1:2
- Санкт-Пельтен (Австрия) – Бранн (Норвегия) – 1:2
- Барселона (Испания) – Бенфика (Португалия) – 5:0
- Славия Прага (Чехия) – Лион (Франция) – 0:9
Турнирные таблицы
🥵 Asisat Oshoala with her first touch 🇳🇬#UWCL pic.twitter.com/l9oHw2QbI1— UEFA Women’s Champions League (@UWCL) November 14, 2023
📰 Holders Barcelona and eight-time winners Lyon cruised to opening victories while Frankfurt and Brann won away on group debuts.— UEFA Women’s Champions League (@UWCL) November 14, 2023
Tuesday's round-up: ⤵️#UWCL
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