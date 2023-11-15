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Лига чемпионов
15 ноября 2023, 00:59 | Обновлено 15 ноября 2023, 01:07
102
0

1-й тур женской Лиги чемпионов. Барселона забила 5 мячей, а Лион – аж 9

14 ноября состоялись матчи 1-го тура Лиги чемпионов среди женских команд

15 ноября 2023, 00:59 | Обновлено 15 ноября 2023, 01:07
102
0
1-й тур женской Лиги чемпионов. Барселона забила 5 мячей, а Лион – аж 9
Getty Images/Global Images Ukraine

14 ноября состоялись матчи 1-го тура Лиги чемпионов среди женских команд.

Испанская Барселона забила соперникам из португальской Бенфики 5 голов (5:0).

Французский Лион отгрузил аж 9 мячей в ворота пражской Славии (9:0).

15 ноября, во второй игровой день, пройдут еще 4 поединка 1-го тура.

Лиги чемпионов среди женщин

1-й тур, 14 ноября

  • Русенгорд (Швеция) – Айнтрахт Франкфурт (Германия) – 1:2
  • Санкт-Пельтен (Австрия) – Бранн (Норвегия) – 1:2
  • Барселона (Испания) – Бенфика (Португалия) – 5:0
  • Славия Прага (Чехия) – Лион (Франция) – 0:9

Турнирные таблицы

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Лига чемпионов по футболу среди женщин
Источник Sport.ua
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