1-й тур женской Лиги чемпионов. Барселона забила 5 мячей, а Лион – аж 9

14 ноября состоялись матчи 1-го тура Лиги чемпионов среди женских команд.

Испанская Барселона забила соперникам из португальской Бенфики 5 голов (5:0).

Французский Лион отгрузил аж 9 мячей в ворота пражской Славии (9:0).

15 ноября, во второй игровой день, пройдут еще 4 поединка 1-го тура.

Лиги чемпионов среди женщин

1-й тур, 14 ноября

🥵 Asisat Oshoala with her first touch 🇳🇬 #UWCL pic.twitter.com/l9oHw2QbI1

📰 Holders Barcelona and eight-time winners Lyon cruised to opening victories while Frankfurt and Brann won away on group debuts.



Tuesday's round-up: ⤵️#UWCL