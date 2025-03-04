На какой позиции Бенфика? Таблица чемпионата Португалии после 24-го тура
«Спортинг» стал единоличным лидером
С 1 по 3 марта в чемпионате Португалии по футболу были сыграны матчи 24-го тура.
Лидер национального первенства «Спортинг» без лишних проблем справился с клубом «Эшторил» – 3:1.
Также уверенную победу на выезде оформил другой лидер чемпионата – Порту. В результате «драконы» спокойно одолели «Ароку» со счетом 2:0.
А вот «Брага» неожиданно для многих уступила в поединке с «Риу Аве» – 1:2.
Столичная «Бенфика», в которой находится украинец Анатолий Трубин, пропустила этот тур, поскольку клуб готовится к 1/8 финала Лиги чемпионов.
Чемпионат Португалии. 24-й тур, 1-3 марта
- 01.03.2025. 17:30. «Насьонал» – «Фамаликау» – 2:1
- 01.03.2025. 20:00. «Арока» – «Порту» – 0:2
- 01.03.2025. 22:30. «Витория» Гимараеш – «Каза Пия» – 1:0
- 02.03.2025. 17:30. «Боавишта» – «Санта-Клара» – 1:0
- 02.03.2025. 17:30. «Морейренсе» – «Эштрела Амадора» – 1:1
- 02.03.2025. 20:00. «Фаренсе» – «АВС» – 0:1
- 02.03.2025. 22:30. «Риу Аве» – «Брага» – 2:1
- 03.03.2025. 22:15. «Спортинг» – «Эшторил» – 3:1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Спортинг Лиссабон
|24
|17
|5
|2
|64 - 21
|56
|2
|Бенфика
|23
|17
|2
|4
|53 - 18
|53
|3
|Порту
|24
|15
|5
|4
|49 - 19
|50
|4
|Брага
|24
|14
|5
|5
|40 - 22
|47
|5
|Санта Клара
|24
|12
|3
|9
|25 - 24
|39
|6
|Каза Пия
|24
|10
|6
|8
|30 - 29
|36
|7
|Витория Гимараеш
|24
|8
|11
|5
|32 - 26
|35
|8
|Эшторил
|24
|9
|7
|8
|31 - 38
|34
|9
|Фамаликау
|24
|7
|10
|7
|27 - 26
|31
|10
|Риу Аве
|24
|7
|8
|9
|27 - 39
|29
|11
|Морейренсе
|24
|7
|6
|11
|29 - 36
|27
|12
|Насьонал
|24
|7
|5
|12
|23 - 32
|26
|13
|Арока
|24
|6
|7
|11
|23 - 38
|25
|14
|АВС
|24
|4
|11
|9
|20 - 34
|23
|15
|Жил Висенте
|23
|5
|7
|11
|23 - 35
|22
|16
|Эштрела Амадора
|24
|5
|7
|12
|20 - 35
|22
|17
|Фаренсе
|24
|3
|7
|14
|15 - 34
|16
|18
|Боавишта
|24
|3
|6
|15
|15 - 40
|15
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