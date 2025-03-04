Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. На какой позиции Бенфика? Таблица чемпионата Португалии после 24-го тура
Чемпионат Португалии
Фаренсе
02.03.2025 20:00 – FT 0 : 1
АВС
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
04 марта 2025, 05:46 | Обновлено 04 марта 2025, 05:48
233
0

На какой позиции Бенфика? Таблица чемпионата Португалии после 24-го тура

«Спортинг» стал единоличным лидером

04 марта 2025, 05:46 | Обновлено 04 марта 2025, 05:48
233
0
На какой позиции Бенфика? Таблица чемпионата Португалии после 24-го тура
Getty Images/Global Images Ukraine

С 1 по 3 марта в чемпионате Португалии по футболу были сыграны матчи 24-го тура.

Лидер национального первенства «Спортинг» без лишних проблем справился с клубом «Эшторил» – 3:1.

Также уверенную победу на выезде оформил другой лидер чемпионата – Порту. В результате «драконы» спокойно одолели «Ароку» со счетом 2:0.

А вот «Брага» неожиданно для многих уступила в поединке с «Риу Аве» – 1:2.

Столичная «Бенфика», в которой находится украинец Анатолий Трубин, пропустила этот тур, поскольку клуб готовится к 1/8 финала Лиги чемпионов.

Чемпионат Португалии. 24-й тур, 1-3 марта

  • 01.03.2025. 17:30. «Насьонал» – «Фамаликау» – 2:1
  • 01.03.2025. 20:00. «Арока» – «Порту» – 0:2
  • 01.03.2025. 22:30. «Витория» Гимараеш – «Каза Пия» – 1:0
  • 02.03.2025. 17:30. «Боавишта» – «Санта-Клара» – 1:0
  • 02.03.2025. 17:30. «Морейренсе» – «Эштрела Амадора» – 1:1
  • 02.03.2025. 20:00. «Фаренсе» – «АВС» – 0:1
  • 02.03.2025. 22:30. «Риу Аве» – «Брага» – 2:1
  • 03.03.2025. 22:15. «Спортинг» – «Эшторил» – 3:1

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Спортинг Лиссабон 24 17 5 2 64 - 21 56
2 Бенфика 23 17 2 4 53 - 18 53
3 Порту 24 15 5 4 49 - 19 50
4 Брага 24 14 5 5 40 - 22 47
5 Санта Клара 24 12 3 9 25 - 24 39
6 Каза Пия 24 10 6 8 30 - 29 36
7 Витория Гимараеш 24 8 11 5 32 - 26 35
8 Эшторил 24 9 7 8 31 - 38 34
9 Фамаликау 24 7 10 7 27 - 26 31
10 Риу Аве 24 7 8 9 27 - 39 29
11 Морейренсе 24 7 6 11 29 - 36 27
12 Насьонал 24 7 5 12 23 - 32 26
13 Арока 24 6 7 11 23 - 38 25
14 АВС 24 4 11 9 20 - 34 23
15 Жил Висенте 23 5 7 11 23 - 35 22
16 Эштрела Амадора 24 5 7 12 20 - 35 22
17 Фаренсе 24 3 7 14 15 - 34 16
18 Боавишта 24 3 6 15 15 - 40 15
Полная таблица

По теме:
Умное решение. Экс-вратарь Бенфики поддержал Трубина перед игрой с Барсой
«Его жестоко избили». Экс-игрок Бенфики недоволен игрой Трубина
Бывший голкипер Шахтера подробно объяснил, в чем проблема в игре Трубина
Бенфика Жил Висенте Брага Эштрела Амадора Спортинг Лиссабон чемпионат Португалии по футболу Витория Гимараеш Боавишта Эшторил Риу Аве Арока Морейренсе Порту Санта-Клара Фамаликау Насьонал Фуншал Каза Пия Фаренсе AVS
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ШОВКОВСКИЙ: «Победы у Динамо в крови. Сделаем все для чемпионства»
Футбол | 03 марта 2025, 23:29 11
ШОВКОВСКИЙ: «Победы у Динамо в крови. Сделаем все для чемпионства»
ШОВКОВСКИЙ: «Победы у Динамо в крови. Сделаем все для чемпионства»

Главный тренер «Динамо» ответил на вопросы во время пресс-конференции

ПСВ – Арсенал. Прогноз и анонс на матч
Футбол | 04 марта 2025, 05:29 0
ПСВ – Арсенал. Прогноз и анонс на матч
ПСВ – Арсенал. Прогноз и анонс на матч

Первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов начнется 4 марта в 22:00 по Киеву

«Они это сделают». Легендарный эксфорвард заявил, что Рома продаст Довбика
Футбол | 03.03.2025, 14:32
«Они это сделают». Легендарный эксфорвард заявил, что Рома продаст Довбика
«Они это сделают». Легендарный эксфорвард заявил, что Рома продаст Довбика
Таблица УПЛ после 19-го тура. Сколько очков между Динамо и Шахтером?
Футбол | 03.03.2025, 06:23
Таблица УПЛ после 19-го тура. Сколько очков между Динамо и Шахтером?
Таблица УПЛ после 19-го тура. Сколько очков между Динамо и Шахтером?
Премия на тренировке. Поворознюк отблагодарил игроков Ингульца за победу
Футбол | 03.03.2025, 18:30
Премия на тренировке. Поворознюк отблагодарил игроков Ингульца за победу
Премия на тренировке. Поворознюк отблагодарил игроков Ингульца за победу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он просто пройдет сквозь него. Это будет великий бой»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он просто пройдет сквозь него. Это будет великий бой»
03.03.2025, 01:37 3
Бокс
Гвардиола готовит большую перестройку. Пеп хочет звездного украинца
Гвардиола готовит большую перестройку. Пеп хочет звездного украинца
02.03.2025, 08:23 7
Футбол
Жена Усика оценила конфликт Зеленского и Трампа, вспомнив о муже
Жена Усика оценила конфликт Зеленского и Трампа, вспомнив о муже
02.03.2025, 00:02 1
Бокс
Хасим РАХМАН: «Именно поэтому Усик победил Фьюри в реванше»
Хасим РАХМАН: «Именно поэтому Усик победил Фьюри в реванше»
03.03.2025, 01:18
Бокс
Как выглядит таблица УПЛ после победы Шахтера и потери очков Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после победы Шахтера и потери очков Динамо
02.03.2025, 06:23 35
Футбол
Безумные деньги. Реал назвал гранду АПЛ сумму, за которую продаст Лунина
Безумные деньги. Реал назвал гранду АПЛ сумму, за которую продаст Лунина
02.03.2025, 07:25 7
Футбол
Дочь миллиардера завоевала второй титул в карьере, выиграв финал 6:0, 6:0
Дочь миллиардера завоевала второй титул в карьере, выиграв финал 6:0, 6:0
03.03.2025, 02:27 5
Теннис
САБО: «Они продавали это россии и получали миллиарды»
САБО: «Они продавали это россии и получали миллиарды»
03.03.2025, 08:23 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем