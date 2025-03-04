На какой позиции Бенфика? Таблица чемпионата Португалии после 24-го тура

С 1 по 3 марта в чемпионате Португалии по футболу были сыграны матчи 24-го тура.

Лидер национального первенства «Спортинг» без лишних проблем справился с клубом «Эшторил» – 3:1.

Также уверенную победу на выезде оформил другой лидер чемпионата – Порту. В результате «драконы» спокойно одолели «Ароку» со счетом 2:0.

А вот «Брага» неожиданно для многих уступила в поединке с «Риу Аве» – 1:2.

Столичная «Бенфика», в которой находится украинец Анатолий Трубин, пропустила этот тур, поскольку клуб готовится к 1/8 финала Лиги чемпионов.

Чемпионат Португалии. 24-й тур, 1-3 марта

01.03.2025. 17:30. «Насьонал» – «Фамаликау» – 2:1

01.03.2025. 20:00. «Арока» – «Порту» – 0:2

01.03.2025. 22:30. «Витория» Гимараеш – «Каза Пия» – 1:0

02.03.2025. 17:30. «Боавишта» – «Санта-Клара» – 1:0

02.03.2025. 17:30. «Морейренсе» – «Эштрела Амадора» – 1:1

02.03.2025. 20:00. «Фаренсе» – «АВС» – 0:1

02.03.2025. 22:30. «Риу Аве» – «Брага» – 2:1

03.03.2025. 22:15. «Спортинг» – «Эшторил» – 3:1

Турнирная таблица