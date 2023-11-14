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  4. РБ Лейпциг отпустит свою легенду в Нью-Йорк
Германия
14 ноября 2023, 16:44 |
405
0

РБ Лейпциг отпустит свою легенду в Нью-Йорк

Эмиль Форсберг с января будет играть за клуб с MLS

14 ноября 2023, 16:44 |
405
0
РБ Лейпциг отпустит свою легенду в Нью-Йорк
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмиль Форсберг

Шведский полузащитник немецкого «РБ Лейпциг» Эмиль Форсберг достиг устной договоренности с клубом МЛС «Нью-Йорк Ред Буллз», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

32-летний футболист подпишет с американской командой 4-летний контракт. Трансфер должен состояться уже в январе. Следует отметить, что «Нью-Йорк Ред Буллз», как и «РБ Лейпциг», входит в большую футбольную империю «Ред Булл», которая объединяет клубы с 3 континентов.

Эмиль Форсберг присоединился к «бычкам» в далеком 2015 году, когда клуб еще играл во 2-й немецкой лиге. За 8 лет в команде швед сыграл за нее 318 матчей, забив 69 голов и отдав 67 ассистов. Также ему удалось выиграть с «РБ Лейпцигом» 2 Кубка и 1 Суперкубок Германии.

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Эмиль Форсберг РБ Лейпциг Нью-Йорк Ред Буллз трансферы трансферы Бундеслиги Major League Soccer (MLS) Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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