РБ Лейпциг отпустит свою легенду в Нью-Йорк

Шведский полузащитник немецкого «РБ Лейпциг» Эмиль Форсберг достиг устной договоренности с клубом МЛС «Нью-Йорк Ред Буллз», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

32-летний футболист подпишет с американской командой 4-летний контракт. Трансфер должен состояться уже в январе. Следует отметить, что «Нью-Йорк Ред Буллз», как и «РБ Лейпциг», входит в большую футбольную империю «Ред Булл», которая объединяет клубы с 3 континентов.

Эмиль Форсберг присоединился к «бычкам» в далеком 2015 году, когда клуб еще играл во 2-й немецкой лиге. За 8 лет в команде швед сыграл за нее 318 матчей, забив 69 голов и отдав 67 ассистов. Также ему удалось выиграть с «РБ Лейпцигом» 2 Кубка и 1 Суперкубок Германии.

