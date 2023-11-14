Нападающий Реала: «Подписал ли я Мбаппе, если бы мог? Конечно»
Родриго был бы рад видеть в клубе звездного француза
22-летний бразильский нападающий «Реала» Родриго Гоес прокомментировал возможность подписания клубом звездного футболиста «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
«Подписал бы я Мбаппе, если бы мог? Конечно. Он топ-игрок. Но вы должны спросить клуб, а не меня.
Скоро у нас будет Эндрик... он очень быстрый, очень сильный, очень взрывной. Он невероятный!», – сказал Родриго.
24-летний Мбаппе выступает за «ПСЖ» с лета 2018 года. Его действующее соглашение с французской командой рассчитано до лета 2024 года.
Ранее сообщалось, что «Реал» Мадрид надеется переманить Мбаппе с помощью дружбы с Винисиусом.
⚪️ Rodrygo: "Would I sign Mbappé if I could? Of course. he's a top player. But you should ask the club, not me", told @partidazocope.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 14, 2023
"We'll soon have Endrick... he's very fast, very strong, very explosive. He's incredible!". 👀🇧🇷 pic.twitter.com/ZV409gDzeR
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