Нападающий Реала: «Подписал ли я Мбаппе, если бы мог? Конечно»

22-летний бразильский нападающий «Реала» Родриго Гоес прокомментировал возможность подписания клубом звездного футболиста «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Подписал бы я Мбаппе, если бы мог? Конечно. Он топ-игрок. Но вы должны спросить клуб, а не меня.

Скоро у нас будет Эндрик... он очень быстрый, очень сильный, очень взрывной. Он невероятный!», – сказал Родриго.

24-летний Мбаппе выступает за «ПСЖ» с лета 2018 года. Его действующее соглашение с французской командой рассчитано до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» Мадрид надеется переманить Мбаппе с помощью дружбы с Винисиусом.

