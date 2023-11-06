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Испания
06 ноября 2023, 16:54 | Обновлено 06 ноября 2023, 17:57
354
1

Реал Мадрид надеется переманить Мбаппе с помощью дружбы с Винисиусом

Также бразилец дружит с Альфонсо Дэвисом

06 ноября 2023, 16:54 | Обновлено 06 ноября 2023, 17:57
354
1
Реал Мадрид надеется переманить Мбаппе с помощью дружбы с Винисиусом
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Мадридский «Реал» хочет переманить французского нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе и канадского защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса с помощью дружбы с Винисиусом Жуниором, сообщает испанское издание AS.

Контракт Килиана с парижанами заканчивается в конце этого сезона, и СМИ давно сватают француза в королевский клуб. Альфонсо Дэвис имеет более длинное соглашение с мюнхенской командой (до 2025 года), но он обеспокоен тем, что клуб до сих пор не начал никаких переговоров. Его агент прямо говорит о возможности ухода из «Баварии».

Винисиус дружит с Мбаппе еще с 2019 года, когда они познакомились на церемонии вручения Kopa Trophy. Ранее бразилец уже помогал «Реалу» подписывать футболистов топ-уровня. Он посылал Джуду Беллингему сотни сообщений с просьбой перейти в «Реал», пока англичанин не согласился.

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Источник AS
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Gagik
по деснам будут лупится
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