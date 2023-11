Команда из 5-го дивизиона Франции пролетит 16 300 км, чтобы сыграть в Кубке

18 ноября состоится матч 1/128 финала Кубка Франции между командами «Тьонвиль» и «Ианген Спорт».

Клуб «Ианген Спорт» базируется в Новой Каледонии – заморское владение Франции с особым статусом.

Для того, чтобы поединок состоялся, «Тьонвилю» предстоит полететь в Океанию, а т.е. провести более 20 часов в самолете и преодолеть маршрут в более чем 30 тысяч км туда и обратно.

Дело в том, что доступ к национальному кубку имеют все команды из французских колоний, поэтому «Ианген Спорт» и заявился для участия в Кубке.

Помимо длительности пути, который рискует удлиниться из-за остановок в аэропорту, игрокам «Тьонвиля» придется еще и привыкнуть к разнице во времени. Новая Каледония на 10 часов опережает Европу, и смена часовых поясов действительно большая проблема для футболистов.

