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  4. Команда из 5-го дивизиона Франции пролетит 16 300 км, чтобы сыграть в Кубке
Франция
14 ноября 2023, 04:33 |
222
0

Команда из 5-го дивизиона Франции пролетит 16 300 км, чтобы сыграть в Кубке

«Тьонвилю» предстоит очень долгое путешествие ради матча 1/128 финала

14 ноября 2023, 04:33 |
222
0
Команда из 5-го дивизиона Франции пролетит 16 300 км, чтобы сыграть в Кубке
ФК Тьонвиль

18 ноября состоится матч 1/128 финала Кубка Франции между командами «Тьонвиль» и «Ианген Спорт».

Клуб «Ианген Спорт» базируется в Новой Каледонии – заморское владение Франции с особым статусом.

Для того, чтобы поединок состоялся, «Тьонвилю» предстоит полететь в Океанию, а т.е. провести более 20 часов в самолете и преодолеть маршрут в более чем 30 тысяч км туда и обратно.

Дело в том, что доступ к национальному кубку имеют все команды из французских колоний, поэтому «Ианген Спорт» и заявился для участия в Кубке.

Помимо длительности пути, который рискует удлиниться из-за остановок в аэропорту, игрокам «Тьонвиля» придется еще и привыкнуть к разнице во времени. Новая Каледония на 10 часов опережает Европу, и смена часовых поясов действительно большая проблема для футболистов.

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Источник La Gazzetta dello Sport
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