Команда из 5-го дивизиона Франции пролетит 16 300 км, чтобы сыграть в Кубке
«Тьонвилю» предстоит очень долгое путешествие ради матча 1/128 финала
18 ноября состоится матч 1/128 финала Кубка Франции между командами «Тьонвиль» и «Ианген Спорт».
Клуб «Ианген Спорт» базируется в Новой Каледонии – заморское владение Франции с особым статусом.
Для того, чтобы поединок состоялся, «Тьонвилю» предстоит полететь в Океанию, а т.е. провести более 20 часов в самолете и преодолеть маршрут в более чем 30 тысяч км туда и обратно.
Дело в том, что доступ к национальному кубку имеют все команды из французских колоний, поэтому «Ианген Спорт» и заявился для участия в Кубке.
Помимо длительности пути, который рискует удлиниться из-за остановок в аэропорту, игрокам «Тьонвиля» придется еще и привыкнуть к разнице во времени. Новая Каледония на 10 часов опережает Европу, и смена часовых поясов действительно большая проблема для футболистов.
🇫🇷🏆 Fifth-tier French team FC Thionville will make one of the longest-possible journeys in domestic football for their Coupe de France tie this month.— The Sweeper (@SweeperPod) November 3, 2023
They have volunteered to make a 32,630km round-trip across the world to face New Caledonian representative Hienghène Sport. pic.twitter.com/ja4ThaUiup
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