12 ноября состоялся матч 13-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Алавес». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «сине-гранатовых».

Дублем в этом поединке отметился звездный польский форвард Роберт Левандовски.

На 72-й минуте встречи Роберт проигнорировал рукопожатие молодой звезды «Барсы» Ламина Ямала.

На пресс-конференции Левандовски заявил, что ничего не случилось, и это просто случайность:

«Проблема с Ламином Ямалом? Это был просто несчастный случай. Я несколько раз помогал ему, давал советы, даже в этом матче. Это нормально – говорить или кричать что-то на поле. Вся ситуация является полной случайностью и не имеет никакого значения», – заявил Роберт.

ВИДЕО. Конфликт в Барселоне? Левандовски проигнорировал рукопожатие Ямала

What did Lamine Yamal do to Lewandowski wey your man snub am like that? The boy couldn’t concentrate after this moment pic.twitter.com/ym7UAjBINR

❗Lewandowski: "A problem with Lamine Yamal? It was just an accident. I has helped him several times, giving him advice, even in this match. It's normal to say or shout something on the pitch. The entire situation is a complete accident and has no meaning." pic.twitter.com/huTQwVviQo