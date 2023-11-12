Барселона пропустила на 18-й секунде от Алавеса, но одержала волевую победу
Дубль оформил Роберт Левандовски
«Барселона» в матче 13-го тура испанского Ла Лиги дома одержала волевую победу 2:1 над «Алавесом» благодаря дублю Роберта Левандовски.
Для каталонцев матч начался катастрофически: они пропустили гол уже на 18-й секунде матча. Это самый быстрый пропущенный гол для «Барселоны» в 21-м веке.
Ла Лига. 13-й тур
Барселона – Алавес – 2:1
Голы: Левандовски 53, 78 (с пенальти) – Омородион 1
Благодаря этой победе «Барселона» набрала 30 очков и по-прежнему идет третьей в турнирной таблице Ла Лиги. «Атлетико» отстает от команды Хави на 5 очков и имеет два матча в запасе.
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