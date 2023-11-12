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Италия
12 ноября 2023, 17:05 | Обновлено 12 ноября 2023, 17:53
621
1

Эффект Коваленко? Наполи обдумывает увольнение главного тренера

Руди Гарсия узнает свою судьбу в ближайшие недели

12 ноября 2023, 17:05 | Обновлено 12 ноября 2023, 17:53
621
1
Эффект Коваленко? Наполи обдумывает увольнение главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Руди Гарсия

После поражения в матче 12-го тура Серии А против «Эмполи» (0:1) «Наполи» рассматривает вариант с увольнением главного тренера команды Руди Гарсии, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис покинул стадион еще до финального свистка. В ближайшие дни он с другими руководителями клуба примет решение относительно будущего французского специалиста.

Прошлогодний чемпион Италии в этом сезоне подводит своих болельщиков. В 12 матчах Серии А «Наполи» набрал всего 21 очко, что позволяет клубу занимать лишь 4-ю строчку. До «Ювентуса», который возглавляет турнирную таблицу, 8 очков.

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Руди Гарсия Наполи Аурелио Де Лаурентис Серия A чемпионат Италии по футболу отставка Фабрицио Романо Эмполи Виктор Коваленко
Источник Фабрицио Романо
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Vitason
Спалетти убрать и поставить этого,бред ! Президент,странное решение 
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