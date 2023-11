Эффект Коваленко? Наполи обдумывает увольнение главного тренера

После поражения в матче 12-го тура Серии А против «Эмполи» (0:1) «Наполи» рассматривает вариант с увольнением главного тренера команды Руди Гарсии, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис покинул стадион еще до финального свистка. В ближайшие дни он с другими руководителями клуба примет решение относительно будущего французского специалиста.

Прошлогодний чемпион Италии в этом сезоне подводит своих болельщиков. В 12 матчах Серии А «Наполи» набрал всего 21 очко, что позволяет клубу занимать лишь 4-ю строчку. До «Ювентуса», который возглавляет турнирную таблицу, 8 очков.

🚨🔵 Napoli are discussing Rudi Garcia position internally after today’s defeat vs Empoli at Maradona stadium.



President Aurelio de Laurentiis left the stadium ahead of final whistle.



Internal talks set to take place as Garcia was already at risk one month ago. pic.twitter.com/UrTOU0Plp6