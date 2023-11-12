Эффект Коваленко? Наполи обдумывает увольнение главного тренера

После поражения в матче 12-го тура Серии А против «Эмполи» (0:1) «Наполи» рассматривает вариант с увольнением главного тренера команды Руди Гарсии, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис покинул стадион еще до финального свистка. В ближайшие дни он с другими руководителями клуба примет решение относительно будущего французского специалиста.

Прошлогодний чемпион Италии в этом сезоне подводит своих болельщиков. В 12 матчах Серии А «Наполи» набрал всего 21 очко, что позволяет клубу занимать лишь 4-ю строчку. До «Ювентуса», который возглавляет турнирную таблицу, 8 очков.