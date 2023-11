Килиан Мбаппе оформил первый хет-трик в сезоне. ПСЖ разгромил Реймс

11 ноября на стадионе «Стад Огюст Делон» прошел матч 12-го тура чемпионата Франции по футболу, в котором «Реймс» уступил «ПСЖ».

Главным героем матча стал звездный нападающий гостей поля Килиан Мбаппе, который стал автором всех забитых голов в этом поединке, оформив хет-трик, который для француза стал первым в этом сезоне.

Лига 1. 12-й тур, 11 ноября

Рейс – ПСЖ – 0:3

Голы: Мбаппе, 3, 59, 82.

A win in #Ligue1 for Paris Saint-Germain, leaders of the competition. 🔝



⚽️⚽️⚽️ @KMbappe



Next match 🆚 Monaco at the Parc (24.11)!



LET’S GO PARIS 🔴🔵 pic.twitter.com/wMNAxILimw