Франция10 ноября 2023, 22:39 | Обновлено 10 ноября 2023, 22:41
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Реймс – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 ноября в 18:00 по Киеву матч Лиги 1
10 ноября 2023, 22:39 | Обновлено 10 ноября 2023, 22:41
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11 ноября на стадионе «Стад Огюст Делон» пройдет матч 12-го тура чемпионата Франции по футболу, в котором «Реймс» встретится с «ПСЖ».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Старт поединка запланирован на 19:00 по киевскому времени.
«ПСЖ» после одиннадцати сыгранных туров во французском чемпионате занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1 с 24 очками. «Реймс» идет четвертым с 20 баллами.
В прямом эфире поединок «Реймс» – «ПСЖ» покажет телеканал MEGOGO.
Реймс – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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