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Чемпионат Франции
Реймс
11.11.2023 18:00 - : -
ПСЖ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
10 ноября 2023, 22:39 | Обновлено 10 ноября 2023, 22:41
19
0

Реймс – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 ноября в 18:00 по Киеву матч Лиги 1

10 ноября 2023, 22:39 | Обновлено 10 ноября 2023, 22:41
19
0
Реймс – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ПСЖ

11 ноября на стадионе «Стад Огюст Делон» пройдет матч 12-го тура чемпионата Франции по футболу, в котором «Реймс» встретится с «ПСЖ».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 19:00 по киевскому времени.

«ПСЖ» после одиннадцати сыгранных туров во французском чемпионате занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1 с 24 очками. «Реймс» идет четвертым с 20 баллами.

В прямом эфире поединок «Реймс» – «ПСЖ» покажет телеканал MEGOGO.

Реймс – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Лига 1 (Франция) ПСЖ Реймс чемпионат Франции по футболу смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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