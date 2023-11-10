11 ноября на стадионе «Стад Огюст Делон» пройдет матч 12-го тура чемпионата Франции по футболу, в котором «Реймс» встретится с «ПСЖ».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 19:00 по киевскому времени.

«ПСЖ» после одиннадцати сыгранных туров во французском чемпионате занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1 с 24 очками. «Реймс» идет четвертым с 20 баллами.

В прямом эфире поединок «Реймс» – «ПСЖ» покажет телеканал MEGOGO.

Реймс – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция