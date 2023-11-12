Переживания и радость. Как похищение отца Луиса Диаса объединило Колумбию

Луис Мануэль Диас поднял руку в знак благодарности, пытаясь сделать так, чтобы его услышали сквозь шум.

У людей, собравшихся перед домом Хакоба Диаса, деда нападающего «Ливерпуля» Луиса Диаса, в колумбийском городе Барранкас, на глазах были слезы облегчения и радости.

Они неоднократно скандировали «Мане!» – прозвище, которым ласково называют 56-летнего мужчину, радуясь его благополучному возвращению после 12 дней мучений от рук похитителей.

«Я хочу поблагодарить Бога за эту прекрасную возможность вернуться домой», – сказал он через мегафон. «Спасибо всем жителям Барранкаса, Ла Гуахиры (регион, в котором находится город) и Колумбии за поддержку, которую они оказали моей семье. Я вас очень люблю. Скоро у нас будет возможность поприветствовать вас и обнять».

26-летний Луис Диас, находившийся за почти 9000 км, во Франции, получил подтверждение того, что его отец был освобожден леворадикальной партизанской группировкой «Армия национального освобождения» (ELN) всего за два часа до начала матча Лиги Европы против «Тулузы», который состоялся в четверг вечером.

Несмотря на все эмоции, Диас сообщил главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу, что он все равно хочет начать матч в стартовом составе.



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«Это потрясающая новость, и мы очень рады за него», – сказал аргентинский полузащитник Алексис Мак Аллистер, один из самых близких друзей Диаса в команде. «Он прошел через очень тяжелую ситуацию, но он очень зрелый парень и прекрасно справился с ней».

Для Карлоса Алемана, репортера и ведущего телеканала Win Sports, расположенного в Боготе, это стало счастливым завершением истории, которая в течение последних двух недель доминировала в новостной повестке Колумбии. Возмущение вызвало то, что самый талантливый и популярный игрок страны пережил такую душевную боль.

«Страна объединилась, чтобы выразить свое отвращение к действиям ELN», – говорит Алеман в интервью The Athletic. «Это была новость, повергшая нас в бесконечную печаль. Она воскресила призраки прошлого, когда похищения людей занимали первые полосы всех СМИ страны.

Освобождение Луиса Мануэля Диаса стало радостью для страны. Сцены воссоединения были очень эмоциональными. Вся общественность вышла на улицы, чтобы приветствовать его. Это показало, насколько значима семья Диас для всего Барранкаса».

Их жизнь перевернулась 28 октября, когда Луис Мануэль и его жена Силенис Маруланда были атакованы вооруженными людьми на мотоциклах на заправке в городе.

Силенис вскоре удалось найти после того, как ее бросили, но были начаты масштабные поиски на фоне опасений, что Луис Мануэль может быть вывезен через близлежащую границу в Венесуэлу. За розыск было назначено вознаграждение в размере около 48 тысяч долларов (40 тысяч фунтов стерлингов), а в район Ла-Гуахира были стянуты сотни полицейских и военных.



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Ответственность взяла на себя организация ELN, ведущая борьбу с колумбийским государством с 1960-х годов и считающаяся террористической. Были ли их мотивом деньги или просто желание навредить правительству, пока неясно.

2 ноября они объявили, что намерены освободить Луиса Мануэля целым и невредимым, но в последующие дни поступали мучительные «ложные положительные новости», когда командиры организации потребовали «гарантий безопасности» и вывода войск, чтобы облегчить передачу.

Пропустив после похищения матчи с «Ноттингем Форест» и «Борнмутом», Диас вернулся к тренировкам и вышел со скамейки запасных, чтобы забить драматический гол в матче с «Лутоном» в минувшее воскресенье.

После этого он поднял футболку «Ливерпуля», чтобы показать футболку с надписью: «Libertad Para Papa (Свобода для папы)». Позже Диас обратился с убедительной просьбой освободить «столпа семьи», добавив: «С каждой секундой, с каждой минутой наша тревога растет. Я прошу вас прекратить это мучительное ожидание. Моя мать, мои братья и я в отчаянии и расстроены».

Вернувшись домой, в Барранкас, его мать присоединилась к маршам, требующим освобождения ее мужа, в то время как повсеместное осуждение преступления продолжалось.

«Давление международного сообщества, безусловно, сыграло решающую роль в ускорении процесса освобождения», – говорит Алеман. «Значение Луиса Диаса для нашего общества неоспоримо. Он является одной из самых значимых общественных фигур в стране и на сегодняшний день самым важным нашим футболистом.

Страна и футбольный мир объединились впечатляющим образом, проявив знаки поддержки во всех матчах местной лиги. Многие игроки выступали в СМИ, желая скорейшего возвращения Луиса Мануэля. Все это, несомненно, способствовало разрешению ситуации.



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В настоящее время ELN находится в переговорном процессе с правительством страны, которое стремится к миру в нашей стране. Этот акт, возможно, многим трудно понять, учитывая, что одним из условий является отказ от преступной практики. Возможно, здесь сыграли роль желание привлечь внимание мировой общественности и экономические мотивы».

В четверг в предгорьях Серрания-дель-Периха, горного хребта на границе Колумбии и Венесуэлы, проходила церемония передачи гуманитарной помощи от ООН и представителей католической церкви.

Среди них был монсеньор Эктор Фабио Энао, давний партнер CAFOD, официального агентства католической церкви Англии и Уэльса по оказанию помощи, которое работает с общинами по всему миру, борясь с бедностью и социальным неравенством.

Руководитель программы CAFOD в Колумбии Ульрике Бек сказала: «Мы очень рады, что отец Луиса Диаса был освобожден. Мы гордимся тем, что поддерживаем монсеньора Эктора Фабио Энао, который пользуется уважением и известностью в Колумбии. На протяжении десятилетий он занимался вопросами мира, прав человека и прекращения вооруженного конфликта. В декабре 2003 года под его руководством были проведены переговоры, в результате которых был освобожден британский заложник Марк Хендерсон и еще шесть иностранных туристов, удерживаемых боевиками ELN».

После освобождения Луис Мануэль был доставлен на вертолете в город Вальедупар, где он прошел медицинское обследование, после чего отправился домой в Барранкас. По словам специалистов, его здоровье удовлетворительное, если не считать небольшого отека правой ноги.

Колумбийская федерация футбола в своем заявлении, поблагодарив тех, кто обеспечил его освобождение, добавила: «Футбол – это страсть в мире. Пусть никто и никогда больше не помышляет о посягательстве на эту реальность».

Вскоре после освобождения Луис Мануэль пообщался с президентом Колумбии Густаво Петро, и, как сообщают местные СМИ, он сказал президенту, что намерен как можно скорее вылететь в Англию, чтобы воссоединиться с сыном.



Твиттер Фабрицио Романо. Мане Диас (по центру)

Диас-младший назвал этого человека «своим героем». Его отец тренировал его с шести лет и до 17 лет, когда его взяли в колумбийский клуб высшего дивизиона «Атлетико Хуниор». Луис Мануэль ранее был гостем телепередачи Алемана, рассказывая о своей гордости за звездный путь сына.

«Он, несомненно, излучает тепло», – говорит Алеман. «Я чувствую, что на личность Луиса большое влияние оказали его отец и мать, которые отличаются искренностью и добротой. Луис Мануэль Диас – человек, преданный спорту и своей общине в Барранкасе. Он является одной из самых значимых фигур в этом регионе. Он известен как учитель, веселый человек, очень дружелюбный, с крепкими семейными ценностями».

После матча «Ливерпуля» с «Брентфордом» на «Энфилде» в воскресенье Диас вернется на родину, когда начнется последняя в этом году пауза на матчи сборных.

В четверг в прибрежном городе Барранкилья, на домашнем стадионе «Атлетико Хуниор», где началась его игровая карьера, Колумбия встретится с Бразилией в рамках отборочного турнира чемпионата мира. Жесткая охрана и бурные аплодисменты гарантированы.

«Я очень восхищаюсь Луисом за ту силу, которую он проявил в столь трудное время», – добавляет Алеман. «Помимо того, что он великий игрок, он еще и очень стойкий человек, который вдохновляет многих из нас».

Джеймс Пирс, The Athletic

Перевод и адаптация – Олег Дидух