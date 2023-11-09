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  4. Хэппи-энд. Отец Луиса Диаса освобожден из плена
Англия
09 ноября 2023, 19:05 |
714
0

Хэппи-энд. Отец Луиса Диаса освобожден из плена

Отец вингера «Ливерпуля» был похищен 12 дней назад

09 ноября 2023, 19:05 |
714
0
Хэппи-энд. Отец Луиса Диаса освобожден из плена
Твиттер Фабрицио Романо. Мане Диас (по центру)

Отец вингера «Ливерпуля» Луиса Диаса Мане сегодня был освобожден в результате операции правоохранительных органов. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Диас-старший был похищен вместе с матерью футболиста 29 октября в их родном городе, Барранкасе. Мать вскоре отпустили, а вот Мане Диасу пришлось провести 12 дней в плену.

Сейчас Мане Диас был передан представителям местной католической церкви. Вингер «Ливерпуля» был проинформирован об освобождении отца сегодня утром.

Ранее Диас призывал спасти отца после забитого гола в ворота «Лутона» (1:1) в матче АПЛ.

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Луис Диас Ливерпуль похищение Колумбия
Источник Фабрицио Романо
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