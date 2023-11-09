Хэппи-энд. Отец Луиса Диаса освобожден из плена

Отец вингера «Ливерпуля» Луиса Диаса Мане сегодня был освобожден в результате операции правоохранительных органов. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Диас-старший был похищен вместе с матерью футболиста 29 октября в их родном городе, Барранкасе. Мать вскоре отпустили, а вот Мане Диасу пришлось провести 12 дней в плену.

Сейчас Мане Диас был передан представителям местной католической церкви. Вингер «Ливерпуля» был проинформирован об освобождении отца сегодня утром.

Ранее Диас призывал спасти отца после забитого гола в ворота «Лутона» (1:1) в матче АПЛ.