Хэппи-энд. Отец Луиса Диаса освобожден из плена
Отец вингера «Ливерпуля» был похищен 12 дней назад
Отец вингера «Ливерпуля» Луиса Диаса Мане сегодня был освобожден в результате операции правоохранительных органов. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
Диас-старший был похищен вместе с матерью футболиста 29 октября в их родном городе, Барранкасе. Мать вскоре отпустили, а вот Мане Диасу пришлось провести 12 дней в плену.
Сейчас Мане Диас был передан представителям местной католической церкви. Вингер «Ливерпуля» был проинформирован об освобождении отца сегодня утром.
Ранее Диас призывал спасти отца после забитого гола в ворота «Лутона» (1:1) в матче АПЛ.
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